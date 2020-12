YFN Lucci parle des chances d’écraser son boeuf avec un jeune voyou

YFN Lucci et Young Thug boivent depuis des années

Lucci a dit un jour qu’il avait couché avec la petite amie de longue date de Thug, Jerrika Karlae, et Thugger a dit qu’il aurait éliminé le Souhaitez-moi bien rappeur si ce n’était pas pour ses enfants et sa mère.

On a demandé à Lucci si lui et Thug pourraient un jour arranger les choses lors d’une interview avec VladTV et il a dit que ce n’était pas nécessaire.

« Travailler quoi? » demanda Lucci à la fin de l’entrevue. « On n’a rien à faire. Lui là-bas, je suis ici. Lui à LA, je suis dans le A. Merde. Qu’est-ce qu’on doit faire? Je ne le vois jamais . «

Lucci a également parlé de l’artiste de Thug, Yak Gotti, debout sur sa voiture en août pour manquer de respect.

« Ce n * gga est un ho mec », dit Lucci à propos de Gotti.

Voyez-vous Lucci et Thug écraser leur bœuf de longue date?