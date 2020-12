Travis Scott accueille la collecte de vacances de la Fondation Cactus Jack et donne des jouets à 2000 enfants

Le rappeur est retourné dans sa ville natale pour offrir des articles aux familles, notamment des arbres de Noël, des produits frais et des produits EPI.

C’est la saison des dons. Il y a eu plusieurs artistes qui ont pris le temps de leur emploi du temps pour redonner à ceux qui en ont besoin pendant la saison des fêtes, y compris Travis Scott. le Astroworld star est récemment rentré chez lui à Houston, Texas, où il a rejoint le maire de la ville, Sylvester Turner, pour un événement qui a servi 2 000 étudiants et familles locaux. Scott a aidé à donner des EPI indispensables, des couvertures, des produits frais, des repas chauds, des arbres de Noël et des jouets pour les enfants.

Crayton Gerst La première campagne de vacances Travis Scott x Cactus Jack a eu lieu au Sunnyside Park à Houston et a desservi trois écoles élémentaires locales, y compris leur personnel. L’événement a respecté toutes les règles de distanciation sociale et s’est déroulé sans contact et uniquement en voiture. Même la fille de Scott, Stormi Webster, était sur les lieux pour aider son père à s’assurer que près de 2000 familles avaient tout ce dont elles avaient besoin pour la saison des vacances. «La mission de la Fondation Cactus Jack est d’autonomiser et d’enrichir la vie des jeunes en leur donnant accès à l’éducation et aux ressources créatives pour assurer un succès à long terme», indique un communiqué de l’organisation. « La fondation estime que les jeunes ne doivent pas être empêchés d’atteindre leur objectif de vie et s’engage à offrir à tous, quelle que soit leur situation, les possibilités d’éducation pour réaliser leurs rêves. » Découvrez plus de photos de l’événement ci-dessous.

Crayton Gerst

Crayton Gerst

Crayton Gerst

Crayton Gerst