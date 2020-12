George Clooney a emprunté l’accent de son oncle pour «O frère, où es-tu?

George Clooney est l’un des acteurs les plus titrés d’Hollywood, il sait donc une chose ou deux sur la préparation d’un rôle. Il n’a pas peur de faire ses recherches et s’est inspiré des gens dans sa vie.

En fait, Clooney s’est appuyé sur l’accent de son oncle pour le guider dans sa Ô frère, où es-tu rôle.

George Clooney a emprunté l’accent de son oncle pour un rôle

George Clooney assiste à la « O Brother, Where Art Thou? » Projection du 15e anniversaire | Lars Niki / Corbis via Getty Images

La performance de Clooney dans Ô frère, où es-tu? Est l’un de ses meilleurs. Il incarne un forçat évadé qui cherche un trésor avec ses deux camarades. Le rôle lui-même nécessitait un fort accent du Sud, avec lequel Clooney n’a pas naturellement grandi malgré sa naissance dans le Kentucky.

Afin de maîtriser l’accent, Clooney s’est appuyé sur son oncle Jack, a-t-il récemment dit à Howard Stern.

«Je l’ai fait avec mon – quand je l’ai fait Ô frère, où es-tu, Joel et Ethan [Coen] m’a appelé et m’a dit: «C’est un peu un connard», et je me suis dit: «Je viens du Kentucky». Il dit: «Eh bien, nous voulons vraiment qu’il ressemble à un connard. Et je dis: ‘Ok.’ »

George Clooney a fait lire le scénario à son oncle du Sud dans un magnétophone

Après que Clooney a signé pour le rôle, il a décidé de contacter son oncle pour obtenir des conseils sur le développement de son accent du Sud.

«J’ai donc pris le scénario et j’ai envoyé un magnétophone à mon oncle Jack dans le Kentucky», a déclaré Clooney. «Il vit à Harrisburg dans le Kentucky, et je lui ai dit, j’ai dit: ‘Lisez tout le scénario dans ce magnétophone. Et je vais vous trouver un coach de dialecte, de l’argent et un crédit dans le film.

Après avoir récupéré la bande, il a étudié les manières de parler de son oncle et a travaillé à les refléter.

«Et je récupère la cassette, je la joue et j’entends: ‘George, je ne pense pas que les gens ici parlent tout à fait comme ça ici, mais nous allons lui donner un essai’ ‘, a déclaré Clooney, imitant le sud de son oncle. accent. «Et je me dis: ‘On y va.’»

L’oncle de George Clooney a réécrit le scénario des frères Coen

Bien que Clooney ait maîtrisé l’accent, il y avait un petit problème. Pour une raison quelconque, il ne dirait jamais aucun des mots de malédiction qui étaient dans le script.

«Le plus drôle était, Joel et Ethan, la façon dont ils écrivent, on n’improvise pas vraiment leurs trucs parce qu’ils sont si bien écrits. Vous ne jouez pas avec ça, non? Dit Clooney. «Et je faisais une scène et Joel vient parce que je parle à Delmar, ‘Delmar, où diable êtes-vous, où êtes-vous dans le dang deal?’ Et ils sont venus et ont dit: ‘J’ai une question pour toi, mec. Pourquoi dites-vous chaque mot exactement comme nous l’avons écrit, sauf enfer ou putain? »

Confus, Clooney s’est rendu compte que son oncle avait changé le scénario quand il avait envoyé son enregistrement.

«J’étais comme, ‘Quoi?’ Dit Clooney. «’Vous ne dites pas l’enfer ou putain.’ Je dis: «Non? Ils disent «non». Et je suis retourné, j’ai écouté la cassette, et quand [Uncle Jack] dit: «Je ne pense pas que les gens parlent comme ça ici, il voulait dire qu’ils ne juraient pas. … Il a réécrit les frères Coen, il a obtenu le crédit d’écriture.