Dans Star Wars Outlaws, nous jouons « l’un des plus grands cambriolages » de l’histoire de Star Wars

Hors-la-loi de Star Wars a été annoncé lors de l’Ubisoft Forward et comble une lacune que les jeux ont laissée ouverte jusqu’à présent : nous ne pouvons pas enfin entrer dans un grand monde ouvert de Star Wars tomber, mais en plus vols tirer. Star Wars Outlaws pourrait être le jeu Heist que les fans attendaient.

Voici les hors-la-loi de Star Wars

regarde le Bande-annonce de Star Wars Outlaws de la Ubisoft avant à:

C’est de cela qu’il s’agit : Le jeu est chronométré entre les deux films L’Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi installé.

Dans Star Wars Outlaws, nous assumons le rôle de Kay Vess et sommes accompagnés d’un droïde commando nommé BX et d’un mignon petit animal nommé Nix.

Monde ouvert: Ubisoft présente Star Wars Outlaws comme le premier jeu Star Wars en monde ouvert (bien qu’il y ait déjà eu une partie LEGO en monde ouvert). Entre autres choses, nous devons faire face à de puissants syndicats criminels et bien sûr à l’empire corrompu.

Star Wars Outlaws se concentre apparemment sur les raids

Mais, encore plus excitant : Dans Star Wars Outlaws, une grande partie de l’histoire tourne autour de Kay « l’un des plus gros braquages‘ veut s’en sortir ‘que la Bordure Extérieure n’a jamais vu’. Le plan : gagner le plus d’argent possible pour commencer une nouvelle vie.

Sur cet aspect du vol, du pillage et de la fuite a aucun jeu Star Wars n’a été concentré auparavant. Dans la plupart des titres, nous avions soit affaire à de véritables jeux de tir (« Star Wars : Battlefront 2 »), soit à des aventures d’action comme Star Wars Jedi : Survivant faire.

« Star Wars Outlaws » tombe plus ou moins dans cette dernière catégorie, mais un Focus sur le monde souterrain et les raids associés pourrait être juste la bouffée d’air frais que la franchise pourrait utiliser dans l’arène du jeu vidéo.

que nous un véritable escroc à la Han Solo Jouer à un jeune âge est exactement ce que de nombreux fans souhaitent depuis des années.

Exactement à quoi cela ressemble et ce que nous faisons dans « Star Wars Outlaws » a déjà été discuté dans un Procédure pas à pas présente :

C’est dedans : Apparemment, il existe de nombreuses séquences d’histoires dans « Star Wars Outlaws » et la possibilité de sur Furtif et furtif mettre. Si cela échoue, l’Empire nous cherchera, et avec un Système recherché à la GTA 5. D’ailleurs on peut voler dans l’espace sans séquence de chargement – contrairement à Starfield.

Est-ce que vous appréciez Star Wars Outlaws jusqu’à présent ? Espérez-vous aussi beaucoup de braquages ​​​​dans le jeu?