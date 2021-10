Tout sur la technique de respiration solaire : Tueur de démons

Étant donné que la respiration solaire de Demon Slayer est la plus puissante des nombreuses méthodes de respiration, examinons comment elle est apparue. Tueur de démons : Les épéistes de Kimetsu no Yaiba utilisent une variété de méthodes de respiration pour combattre le mal qui se cache dans l’ombre. La méthode Sun Breathing est souvent considérée comme l’originale, malgré le fait que chaque variation est puissante et distincte en soi. Découvrez quelle a été l’histoire de sa série manga/anime.

Dans la bataille de Tanjiro avec Rui, nous avons notre premier aperçu de sa danse Hinokami Kagura, qui n’est pas seulement époustouflante; il marque également un tournant important dans l’histoire. À première vue, cela semble être un rituel familial effectué en sacrifice à Hinokami, le dieu du feu, par la famille de marchands de charbon de Tanjiro pendant des siècles. Il l’a appris de son père. Le Flame Hashira, le Kyojuro Rengoku mourant, informe Tanjiro, cependant, qu’une bibliothèque dans la maison de sa famille peut contenir des documents liés à l’endroit et à l’histoire de Hinokami Kagura.

Tanjiro rencontre Senjuro et Shinjuro, le frère cadet et le père de Flame Hashira, dans la résidence de Rengoku. Tanjiro n’avait jamais entendu parler de la respiration du soleil, donc quand Shinjuro voit ses boucles d’oreilles hanafuda, Shinjuro devine que Tanjiro exécute la compétence de la respiration du soleil. L’ancien Flame Hashira, en colère et désemparé, informe Tanjiro que toutes les autres techniques de respiration ne sont que des imitations de la forme originale de la respiration solaire. Shinjuro n’a aucun désir d’interagir avec le jeune Demon Slayer, croyant que Tanjiro a un complexe de supériorité en raison de son utilisation du Souffle du Soleil.

Tanjiro et Senjuro cherchent des réponses dans le livre suggéré par Rengoku, mais il est trop endommagé pour être lu. Après avoir découvert que le Hinokami Kagura a 13 formes, Senjuro écrit une lettre à Tanjiro, malgré le fait que Tanjiro n’apprend rien de nouveau. Tanjiro en apprend plus sur Sun Breathing et son ancêtre Sumiyoshi via une série de rêves inhabituels qu’il a appelés souvenirs hérités.

Les événements de la vie de l’ancêtre de Tanjiro, Sumiyoshi, prennent vie dans ces flashbacks, qu’il partage avec Yoriichi Tsugikuni. Yoriichi était un grand guerrier Sengoku ainsi que l’inventeur de la respiration solaire. Dans l’histoire de l’organisation, il est le tueur de démons le plus puissant, utilisant une combinaison de sa méthode de respiration, Demon Slayer Mark, et de la capacité de voir l’univers transparent. Yoriichi surmonte presque Muzan par lui-même au cours de leur combat en raison de son mélange de compétences et de son génie naturel.

En raison de l’incapacité de Yoriichi à exterminer Muzan, le démon continue de faire du mal à des innocents. Alors qu’il se souvient des formes de respiration solaire de Yoriichi, Tanjiro apprend en le voyant les faire dans le passé. En partie à cause des efforts de Sumiyoshi, le Hinokami Kagura a été transmis d’une génération à l’autre. La seule chose que Yoriichi a laissée à Sumiyoshi sont ses boucles d’oreilles hanafuda, qui sont finalement transmises à Tanjiro puisque Yoriichi n’avait pas d’héritiers.

Quiconque avait entendu parler de Sun Breathing avait été assassiné après le meurtre de Yoriichi par Muzan et son frère jumeau démon de rang supérieur 1, Kokushibo. Bien qu’il existe encore des descendants des utilisateurs de Breath of Sun, tels que Muichiro Tokito, le Mist Hashira, la famille de Tanjiro a réussi à préserver le style original des vêtements Breath of Sun. Avec le temps qui s’écoule, Tanjiro commence à voir le lien entre la respiration solaire et la danse de sa famille.

Tanjiro a rappelé les paroles de son père : « Si tu apprends à respirer correctement, Tanjiro, tu pourras danser pour toujours », en voyant Yoriichi faire les 12 formes. Il découvre que les formes « Dance » et « Flame Dance » peuvent relier les 12 formations entre elles, formant un anneau qui lui permet de lancer des assauts les uns après les autres. La 13e forme est cruciale dans le combat final puisqu’elle est le résultat de la combinaison réussie des 12 formes.

