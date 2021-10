Qui est le père d’Izuku Midoriya (Deku)?

Comment s’appelle le père de Deku ? C’est un sujet sur lequel nous avons tous réfléchi lorsque nous avons commencé à suivre le parcours de Midoriya Izuku, un jeune enfant d’une vingtaine d’années. My Hero Academia est un récit fantastique sur un gars qui est né sans caprice dans un monde où la majorité des gens est né avec un caprice, et comment il surmonte cet obstacle.

yoooo deku qu’est-ce que tu as fait !!!!! recherché pour meurtre de masse ? attendez, saviez-vous que votre père est All For One aka Hitashi Midorya et votre stepbro est Tomura Shigaraki aka Tenko Midoriya pic.twitter.com/iJAMMfzi3c — kouki (hé toi ! ouais toi, tu veux être amis ?) (@MadelynMogle) 28 octobre 2021

Les bizarreries sont des capacités uniques avec lesquelles la plupart des gens naissent ou se développent au fil du temps. Normalement, ils sont transmis par les familles, mais Izuku est né sans caprice. L’a-t-il fait ou non ? À la suite de découvertes récentes, il est possible que tout ce qui a été dit jusqu’à présent n’ait été qu’un canular. Dans cet article, nous parlerons du père de Deku et des informations qui ont été révélées à son sujet jusqu’à présent. En plus de cela, nous étudierons la possibilité qu’il cache sa véritable identité et les raisons de cela.

Inko Midoriya, la mère d’Izuku, est apparue plusieurs fois au cours de My Hero Academia. Elle a toujours été celle qui s’inquiète pour Izuku chaque fois qu’il est en danger. De plus, elle a tenté d’empêcher son enfant de mettre sa vie en danger. Dans Toshinori Yagi « All Might », Izuku a eu la chance d’avoir une figure paternelle dans sa vie, ce qui l’a aidé à réaliser son rêve.

La nouvelle bande dessinée BNHA SMASH de Neda est une référence à Ch. 26 où la classe 1A monte une pièce de théâtre à l’école et Deku gâche sa ligne en disant « PAPA » au lieu de « faillite » (les deux sont « tou-san »), et Bakugou fait de l’improvisation pour sauver le spectacle LOL. Voici la traduction pour les deux versions ! pic.twitter.com/O3foQz8DyQ – ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) 9 septembre 2018

Il a réussi à convaincre Inko de permettre à Izuku de reprendre ses études et sa formation en UA. Cependant, alors que c’est un soulagement pour les fans d’apprendre qu’Izuku a un modèle dans sa vie, qu’en est-il du père de Deku ? En réponse au rêve d’Izuku, que pense-t-il ? Est-ce qu’il s’en fout? Est-il même conscient des événements qui se déroulent dans sa vie ? Selon les apparences, soit il s’en fiche, soit il ne s’en soucie tout simplement pas assez pour s’en soucier. Peu importe, qui est-il exactement ? Et surtout, où est-il en ce moment ?

Qui pourrait être le père de Deku ?

Le nom « Hisashi » Midoriya s’est déjà révélé être le grand-père paternel de Deku. En japonais, le nom « Hisashi » se traduit par « il y a longtemps ». Il s’agit d’un jeu de l’expression japonaise « Hisashiburi », qui signifie « brioche à la vapeur ». Hisashiburi est une expression japonaise qui signifie « ça fait un moment » (depuis la dernière fois que je t’ai vu). Le nom même de « Hisashi » préfigure l’absentéisme imminent du père d’Izuku tant dans la fiction que dans sa vie personnelle.

C’est incroyable combien de héros d’anime shounen ont un père qui a disparu. Ces personnages incluent Goku, Naruto, Gon et d’autres. En aucun cas, ces pères, qui sont finalement révélés dans le roman, n’ont l’air d’être sans importance dans l’histoire.

Dans le monde Saiyan, Bardock était un scientifique qui s’opposait au règne de Freezer. Il était le grand-père paternel de Goku. Pour Gon, cependant, toute l’histoire tourne autour de la recherche par Gon de son père Hunter, Ging Freecs, qui occupe une partie importante du récit. Le père de Naruto était le quatrième Hokage, Minato Namikaze, qui régnait comme l’homme le plus puissant du monde.

#MHA300

Le père de Deku est Endeavour depuis le début… pic.twitter.com/DNLmQ9pgQP – Carnet de Deku (@redandblonde420) 27 mars 2021

Par conséquent, il est peu probable qu’Izuku soit une exception dans la mesure où son père sera montré comme quelqu’un qui n’a pas d’importance pour la progression de l’histoire. S’il est révélé que Hisashi est un personnage décontracté, les fans seront scandalisés au-delà de toute mesure. En conséquence, la probabilité que le MHA Mangaka Kohei Horikoshi fasse quelque chose comme ça est extrêmement faible.

De plus, il a indiqué que l’identité de Hisashi sera révélée dans le manga My Hero Academia dans un proche avenir. Pendant que nous attendons, nous ne pouvons qu’espérer qu’il apportera quelque chose de significatif à l’histoire. En admettant la possibilité qu’il ne le fasse pas, espérons simplement qu’Hisashi se révèle être un modèle positif pour Izuku et qu’il lui prodigue des mots d’encouragement appropriés.