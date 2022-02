Voici le film romantique à voir selon votre signe du zodiaque le jour de la Saint-Valentin

Nous pouvons confirmer depuis longtemps que le 14 février a été choisi comme jour pour célébrer l’amour. Bien sûr, ce n’est pas un hasard. C’est qu’à cette date est commémorée la Saint-Valentin, un saint de la Rome antique qui est reconnu pour une série de bonnes actions liées à l’affection. Bien qu’à l’origine cette fête -originaire du christianisme- était réservée à un petit nombre de personnes, au fil des années elle s’est mondialisée jusqu’à faire partie de la culture populaire.

Des films, des séries et des chansons entières parlent de la Saint-Valentin, ce qui en fait une journée plus que reconnue dans différentes parties du monde. Il ne reste que quelques jours avant le 14 février prochain et en spoilers Nous avons dressé une liste de films romantiques recommandés à voir à cette date, oui, selon votre signe du zodiaque.

+12 films romantiques à voir selon votre signe le jour de la Saint-Valentin

bélier

Le film qui vous représente amoureux est 10 choses que je déteste à propos de toi. En fait, les protagonistes de cette histoire, Patrick et Kat, pourraient être originaires du Bélier. Ils sont rebelles, indépendants et cherchent à suivre leur propre chemin. Étant trop fiers, ils ont du mal à exprimer leurs sentiments de manière authentique. Cependant, le feu que le Bélier porte à l’intérieur le fera sortir de sa zone de confort et acceptera qu’il soit amoureux.

Taureau

Le Taureau est un signe de terre, il a besoin de contact physique et l’une des choses qu’il aime le plus est la nourriture. Étant gouverné par Vénus, vous aimez vraiment sortir dans de beaux endroits luxueux où de très bons plats sont servis. Par conséquent, si vous êtes de ce signe, sans aucun doute, le bon film pour vous est Sans réserves. C’est un film mettant en vedette Catherine Zeta Jones Oui Aaron Eckart. On y suit la vie d’une célèbre chef qui, du jour au lendemain, doit non seulement s’occuper de sa nièce de 9 ans, mais aussi de sa nouvelle aide-cuisinière.

Gémeaux

L’amour pour les Gémeaux est beaucoup plus sur le plan des idées. En bon signe aérien, la connaissance est essentielle et passe avant toute démonstration d’affection. Une bonne conversation est très spéciale pour les personnes de ce signe. Donc, si vous êtes Gémeaux, Nick et Norah : une nuit de musique et d’amour, Cela peut être une excellente recommandation pour voir cette Saint-Valentin.

C’est l’histoire de deux jeunes gens qui se rencontrent un soir dans un bar new-yorkais où jouent habituellement des groupes indés. Norah demande à Nick de se faire passer pour son partenaire pendant quelques minutes seulement afin qu’elle puisse éviter son ex-petit ami qui est là. Là, ils commencent à parler et malgré le fait qu’ils sentent qu’ils n’ont rien en commun, la musique sera celle qui les unira.

Cancer

Si vous êtes Cancer, un film idéal pour vous est à la fois romantique et émouvant. En tant que signe d’eau, vous vous connectez très facilement aux émotions, alors, cher John est une excellente proposition. Dans ce film, Savannah et John sont deux jeunes gens à l’âme rêveuse qui tombent follement amoureux. Cependant, lorsque John doit s’enrôler pour servir dans l’armée, cet amour doit surmonter les plus grands obstacles.

Leo

Ce signe de feu doit se montrer et briller. Ce sont des gens très créatifs qui aiment montrer leur talent. Par conséquent, si vous êtes né avec le Soleil en Lion, votre film recommandé pour cette Saint-Valentin est La La Terrel’histoire de deux jeunes artistes qui rêvent de devenir des stars et qui vivent entre eux un amour passionné.

Vierge

Comme les Gémeaux, la Vierge est gouvernée par Mercure, la planète de la communication. Cependant, ils ont plusieurs différences puisque les détails sont primordiaux pour ce signe et ils préfèrent les lettres aux mots. Pour cette raison, l’adaptation d’un classique de la littérature sera idéale si vous êtes Vierge. Dans ce cas, nous recommandons Orgueil et préjugéroman de Jane Austendont le film le plus populaire mettait en vedette Keira Knightley Oui matthew macfadyen.

Balance

Un autre signe aérien mais, dans ce cas, gouverné par Vénus, la planète de l’amour. La formule est donc simple : pour la Balance, l’amour doit être parfait. En fait, il est extrêmement idéaliste et peu démonstratif avec ses sentiments. Aimez la beauté par-dessus tout. Donc, si vous êtes né avec le Soleil dans ce signe, l’option pour ce jour est Amélie. Le film français primé Jean-Pierre Jeunet suit la vie d’une jeune fille de 22 ans qui se propose de réaliser les rêves des autres, en même temps qu’elle tombe amoureuse de Nino, un client du bar où elle travaille.

Scorpion

Ce signe est très intense, mais émotionnel en même temps. Dans chacune de vos relations, vous devez explorer la passion de toutes les manières. Nous recommandons, alors, Nouveauté, l’histoire d’un jeune couple millénaire qui se rencontre via une application de rencontre. Bien que tout se passe bien au début, avec le temps, ils commencent à s’ennuyer de la monogamie. Ils décident donc d’ouvrir la relation et d’expérimenter avec d’autres personnes.

Sagittaire

Le Sagittaire est un signe de feu qui a besoin d’espace pour exprimer son amour. Il est passionné de voyages et aime apprendre. C’est pourquoi vous devriez voir cette Saint-Valentin Minuit à Paris. Le film réalisé par Woody Allen suit Gil, un écrivain qui débarque à Paris avec sa fiancée et sa famille. Mais lors d’une promenade nocturne -et sans s’en rendre compte- il est transporté dans un univers où il rencontre des personnages emblématiques de l’art qu’il admire.

Capricorne

Peut-être l’un des signes les plus réalistes du zodiaque. Ce n’est pas un hasard s’il vient de la terre et est également gouverné par Saturne, la planète de la responsabilité et de la sagesse. Le film que nous recommandons montre l’amour et la passion d’un point de vue moins idéaliste et, en fait, plus proche de la réalité. Il s’agit de plus prochel’histoire de deux couples dont la vie s’entremêle à des moments différents de façon fortuite.

Aquarium

Et si le Capricorne est l’un des plus réalistes, le Verseau est l’un des plus originaux. Vous êtes également un signe aérien et votre approche de l’amour doit vous offrir quelque chose de nouveau et d’intéressant. Sale film de Spike Jonzé Protagonisée par joaquin phénix Oui Scarlett Johansson, elle est super verseau. Suivez la vie de Théodore, un épistolier qui vient de divorcer. Sur les conseils d’un ami, elle décide d’acheter une nouvelle intelligence artificielle pour l’aider à réorganiser sa vie. Sans le vouloir, lui et Samantha entament une relation très peu conventionnelle qui les conduira à tomber amoureux.

Poissons

Enfin, le dernier signe du zodiaque et celui qui aime le plus Valentin. Sans aucun doute, un film qui va beaucoup avec les Poissons est Les les ponts de madison. C’est l’histoire d’un amour apparemment interdit qui se déroule en quelques jours seulement, mais cela suffira à changer complètement la vie de Francesca et du photographe Robert Kincaid.

