La NFL révèle le calendrier officiel des séries éliminatoires

Le calendrier des séries éliminatoires de la NFL pour le week-end Wild Card a été annoncé.

La NFL a publié le calendrier officiel du premier tour des séries éliminatoires, qui devrait débuter le week-end prochain. Après la victoire de Washington dimanche soir sur les Eagles de Philadelphie, tous les affrontements ont été déterminés. Bobby Ellis / Le premier week-end des séries éliminatoires, appelé «Super Wild Card Weekend», commencera avec les Colts d’Indianapolis affrontant les Bills de Buffalo à Buffalo à 13 h 05, samedi. Washington affrontera les Buccaneers de Tampa Bay, samedi soir, mais cela aurait pu facilement être les Giants de New York à leur place. Si les Eagles avaient battu Washington, New York serait une équipe éliminatoire. Les fans des Giants étaient furieux sur Twitter après que les Eagles aient semblé abandonner en seconde période en mettant Jalen Hurts au banc. Le receveur des Giants, Golden Tate, a écrit sur Twitter: « Les Eagles nous détestent plus qu’ils ne détestent Washington ET ils veulent que Chase Young remporte le MVP OFFENSIF ROOKIE #mytheory. » Consultez le calendrier complet ci-dessous: Samedi 9 janvier

Indianapolis Colts à Buffalo Bills, 13 h 05 (CBS)

Los Angeles Rams aux Seahawks de Seattle, 16 h 40 (FOX)

Tampa Bay Buccaneers à l’équipe de football 20h15 (NBC) Dimanche 10 janvier

Baltimore Ravens aux Tennessee Titans, 13 h 05 (ESPN)

Chicago Bears aux New Orleans Saints, 16 h 40 (CBS)

Cleveland Browns aux Steelers de Pittsburgh, 20 h 15 (NBC) [Via]