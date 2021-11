Blue Exorcist : Ordre de veille pour les séries et les films, Guide de remplissage

Le genre anime surnaturel a longtemps été dominé par les démons et les exorcistes, ce qui explique en partie pourquoi l’anime est devenu si populaire dans le monde entier. Quand il s’agit d’anime d’exorciste et de démon, il est difficile de battre Blue Exorcist (Ao no Exorcist). L’idée de Blue Exorcist, comme de nombreuses autres séries animées surnaturelles à succès, a une connotation sinistre. L’anime, en revanche, propose un récit captivant et bourré d’action qui reste proche du thème principal.

Malgré le fait que Blue Exorcist soit un film sombre, il n’est pas aussi complexe ou profond que ses graphismes époustouflants et la partition musicale voudraient vous le faire croire. « Le fils de Satan devient un exorciste pour vaincre son propre père » est un sujet et une prémisse galvaudés et sans originalité. Cependant, Blue Exorcist parvient à garder les choses intéressantes sans devenir fastidieux.

Malgré ses racines Shonen, Blue Exorcist intègre de nombreuses idées nouvelles. Satan, la possession démoniaque et beaucoup d’exorcisme sous couvert de combat font tous partie du complot.

Cependant, malgré sa prévisibilité, il parvient toujours à amuser les téléspectateurs avec facilité. Avec des personnages distinctifs et un bon équilibre entre humour et sérieux, ce spectacle est un incontournable.

Ce qui suit est l’ordre de visualisation recommandé pour Blue Exorcist (Ao no Exorcist).

1. L’exorciste bleu

Titre alternatif : Ao no Exorcist

Épisodes : 25 Crunchyroll, Funimation, VRV, Netflix

2. L’Exorciste Bleu Le Film

Titre alternatif : Ao no Exorcist Film

Épisodes : 1 (Film)

Diffuser/Acheter sur : Inconnu

3. L’exorciste bleu : Kuro en fuite

Titre alternatif : Ao no Exorcist : Kuro no Iede

Épisodes : 1

Diffuser/Acheter sur : Inconnu

4. Exorciste bleu : Kyoto Saga

Titre alternatif : Ao no Exorcist : Kyoto Fujouou-hen

Épisodes : 12

Diffuser/Acheter sur : Crunchyroll, Funimation, VRV

5. Exorciste bleu : Kyoto Saga OVA

Titre alternatif : Ao no Exorcist : Kyoto Fujouou-hen OVA

Épisodes : 2

Diffuser/Acheter sur : Inconnu

Blue Exorcist de Studio A-1 Pictures est une série de dark fantasy action-aventure. La série manga dont l’anime est adapté est de Kazue Kato.

À Assiah, les gens vivent parmi les humains ; dans la Géhenne, les démons vivent parmi les démons. Il est pratiquement difficile d’entrer en contact avec l’autre planète. Cependant, lorsqu’elles sont possédées par un être humain vivant, les entités démoniaques ont accès au monde d’Assiah. Afin de protéger l’Assiah des démons, les gens sont formés comme exorcistes.

Le père Fujimoto, un moine local, élève Rin Okumura et son frère jumeau Yukio depuis qu’ils sont enfants. Le père Fujimoto est assassiné lorsque Satan lance une attaque contre le monastère. À la suite de la rencontre, Rin apprend qu’il est en fait le descendant de Satan. Rin s’inscrit à la True Cross Academy pour s’entraîner comme exorciste et vaincre Satan afin de venger la mort du père Fujimoto.

Remplisseurs : faut-il les surveiller ou les ignorer ?

Il n’y a rien de mal avec les épisodes de remplissage, mais la conclusion de la saison 1 annule tout le développement du personnage effectué au cours de la première saison. Nous vous recommandons de sauter les remplissages en raison de la conclusion décevante, même si le reste de l’anime est excellent.

De ce fait, il n’est pas canon car il se déroule entre les épisodes 18 et 19 de la saison 1. Ils sont accessibles à tout moment en tant que programmes autonomes (idéalement après la saison 1).

C'est l'ordre de surveillance préféré des Blue Exorcists.