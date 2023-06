Les 400 grottes de Zelda : Tears of the Kingdom et où les trouver sur la carte

Zelda : les larmes du royaume s’appuie sur le même monde ouvert que nous connaissons de Zelda: Breath of the Wild. Mais il y a des grottes avec 400 58 puits, les îles célestes et le métro aussi très, très nouveau. Vous pouvez découvrir exactement où se trouvent toutes les grottes de Zelda : Tears of the Kingdom dans celle-ci Guide Zelda TotK.

Trouvez les 400 grottes de Zelda: Tears of the Kingdom

Quel est le problème? Des cavernes se sont également ouvertes dans tout Hyrule à la suite du cataclysme qui a soulevé le château d’Hyrule dans les airs. Cela signifie que dans « Zelda : Tears of the Kingdom », vous D’innombrables grottes réparties sur toute la carte peuvent trouver.

L’exploration de la grotte vaut la peine: Dans ces grottes, vous pouvez non seulement vraiment beaucoup Gemmes de ferme et autres minéraux comme les pierres lumineuses (à elle de vendre et gagner de l’argent).

Vous y trouverez également la mystérieuse mayoi. À propos des entités grenouilles et du signe Mayoivous pouvez lire ici.

Avez-vous dans une grotte fait la mayoi et le signe mayoi saccagé est à la grotte une coche sur votre carte d’ensemble affiché. De cette façon, vous pouvez voir quelles grottes ont encore un signe et lesquelles ont été entièrement explorées.

De plus, des trésors vous attendent : Dans de nombreuses grottes, vous pouvez trouver des parties de La chérie de Ramda et autres vêtements trouver.

Cela signifie en langage clair : chaque fois que vous voyez des constructions en bois avec des restes de tissu dans des grottes, il devrait y en avoir une nouvelle à proximité. pièce d’armure condition.

Comment trouver les grottes : Voyez-vous un petit créature ressemblant à un lapin en bleu (un Rumi !) tirez-lui dessus et suivez-le. Les petits animaux vous conduisent dans des grottes.

Mais tu peux aussi déposer une offrande près des cerisiers en fleurspour vous montrer les grottes de la région.

Ici vous voyez toutes les grottes de surface dans Zelda: Tears of the Kingdom :

Les grottes sont à ne pas confondre avec le sol. Il y a une grotte beaucoup plus grande sous la surface d’Hyrule. Vous pouvez vous y rendre par les gouffres, qui sont également dispersés sur la carte et sont entourés de miasmes rougeâtres.

Au secours, je ne peux pas sortir ? ! Si jamais vous êtes coincé dans une grotte, souvenez-vous de ceci : Link a le dans Zelda : Tears of the Kingdom Capacité de saut au plafond. Utilisez-le et vous serez de retour à la surface en un rien de temps si le plafond de la grotte est suffisamment bas.

Combien de grottes avez-vous explorées dans Zelda : Tears of the Kingdom ? Quelle nouvelle partie du jeu préférez-vous jusqu’à présent ?