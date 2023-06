Trouvez les 120 racines de lumière dans Zelda Tears of the Kingdom Underground (solution pas à pas)

Contrairement au prédécesseur direct La légende de Zelda : les larmes du royaume via un vaste réseau souterrain, dans lequel il n’est pas seulement obscurité totale est, mais aussi toutes sortes de dangers se cachent. L’endroit devient beaucoup plus lumineux et convivial lorsque vous Racines légères activé, l’équivalent souterrain des tours. Vous pouvez découvrir comment les trouver dans celui-ci Guide.

Comment trouver les 120 Light Roots sous terre dans Zelda Tears of the Kingdom

Link a du mal dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, après tout, il ne l’obtient pas seulement à Hyrule Ganondorf et ses sbires à faire, il doit maintenant également effectuer des manœuvres de vol dangereuses dans le ciel et, pour couronner le tout, dans la plus sombre des ténèbres du souterrain du pays se promener. Ce qui est assez dangereux.

Parce qu’il y a toutes sortes de terribles dangers là-bas, comme le terrible miasmeles monstres morts-vivants ou même les gigantesques gigamale je Hyrule sous terre fait sa ronde. Mais l’effort en vaut la peine, car dans ces profondeurs sombres, le guerrier trouvera également de nombreuses ressources et objets utiles qui augmentent énormément son influence.

Nulle part ailleurs dans Les larmes du royaume il y en a tellement fleurs de tonnerrevous ne trouverez également que des objets utiles sous terre comme fou et Fumeur. De plus, c’est le seul endroit du jeu où vous pouvez trouver des armes qui n’ont pas encore été décomposées. Outre les missions locales, il y a de bonnes raisons dans le noir donner un coup de pied.

Vous voulez trouver et activer de telles racines de lumière. ©Nintendo

Malheureusement, comme déjà mentionné, il fait si sombre là-bas que vous ne pouvez parfois plus voir votre main devant votre visage. Par conséquent, dans votre exploration, vous devriez apporter un peu de lumière. Cela peut être fait temporairement graines lumineuses et Graines Géantes Glow accomplir, que vous pouvez principalement trouver dans des grottes à la surface et tirer avec un arc et des flèches.

Vous pouvez aussi aller sous terre les trois pièces d’armure souterraine trouver, qui apporte aussi de la lumière dans les ténèbres : Trouver une armure souterraine dans Zelda: Totk – Comment faire briller Link et éclairer le chemin. Et en plus, vous pouvez construire des constructions avec un phare étaient équipés, ce qui rend également l’errance dans l’obscurité plus supportable.

Mais à la fin de la journée, il n’y a qu’eux Racines légères capable d’éclairer en permanence la zone sous Hyrule. Dans l’ensemble, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 120 racines légèresqui est représentatif de la 120 sanctuaires stand que vous pouvez trouver sur la surface. En fait, les racines de la lumière sont toujours là juste en dessous de ces sanctuaires.

Chaque sanctuaire a également une racine de lumière en dessous. ©Nintendo

Ce qui vous donne un bon point de départ pour trouver les racines de la lumière sous terre pouvoir Mais ça terrain dans le noir ne facilite pas toujours l’accès à ces racines. Cependant, comme ceux-ci égayent le quartier et qui plus est Neutralise les dommages causés par les miasmesbien sûr, vous voulez tous les emporter avec vous au mieux.

C’est là que nous intervenons. Nous avons pour vous révélé la carte complète dans le sous-sol et Activé les 120 racines lumineuses et marqué sur la carte pour que vous ayez une meilleure idée de où aller et où chercher. Maintenant, tout ce que vous avez à faire est de parcourir les points marqués, mais attention, car vous ne pouvez faire que beaucoup de racines. via les accès appropriés atteindre.

L’accès au métro est partout à la surface d’Hyrule et peut facilement sur la carte dans les zones noires avec le contour de miasme rouge être reconnu. Active toutes les tours pour pouvoir reconnaître et utiliser chaque entrée du sous-sol : Les 15 tours dans une seule liste : Révélez toute la carte dans Zelda Tears of the Kingdom.

Toutes les 120 racines lumineuses du métro d’Hyrule. © Nintendo/45secondes.fr.com