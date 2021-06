Casey Frey et Joshua Elias Haynesworth-Polen se fréquentent depuis 2020.

La star des médias sociaux Casey Frey a parlé de sa sexualité et a révélé qu’il sortait avec son premier petit ami en ce moment.

Depuis que Casey Frey est devenu célèbre via Vine, le jeune homme de 27 ans a gardé ses relations et sa vie privée assez privées. La star est surtout connue pour ses vidéos de danse et de comédie, en particulier sa vidéo virale « GOMF » de 2019. Casey compte actuellement des millions de followers sur Instagram, TikTok et Twitter et il utilise ses comptes publics pour ses sketchs et son travail.

Maintenant, Casey a parlé de sa vie amoureuse et de sa relation avec le barbier Joshua Elias Haynesworth-Polen.

Casey Frey sort et révèle qu’il a un petit ami. Photo : @casey_frey_ via Instagram, @yung_thiccums via Instagram

Ce mois-ci (5 juin), Casey est apparu en tant qu’invité sur le podcast de Theo Von Le weekend dernier. Theo a demandé à Casey s’il sortait avec quelqu’un et Casey a répondu: « Je suis en couple avec un mec en ce moment. Je l’ai rencontré en ligne. C’est un petit garçon en peluche. » Casey n’a pas qualifié sa sexualité d’homosexuelle ou de bisexuelle dans l’interview, mais il a ajouté: « J’aime aussi les filles. »

Theo a déclaré qu’il ne pourrait jamais s’imaginer sortir avec un homme et Casey a déclaré: « Je ne l’ai pas fait non plus jusqu’à récemment. » Il a ensuite révélé qu’après avoir passé du temps avec son petit ami, il s’est rapidement rendu compte qu’il était amoureux de lui. Casey a ajouté: « Il s’est avéré qu’il était super cool et nous avons en quelque sorte vibré. »

Naturellement, il n’a pas fallu longtemps aux fans pour découvrir qui est le petit ami de Casey. L’artiste sort actuellement avec le barbier Joshua Elias Haynesworth-Polen et Joshua partage de jolies photos de couple des deux sur sa page personnelle depuis 2020.

Les fans se sont rapidement rendus sur Twitter pour célébrer la nouvelle. Une personne a tweeté : « Casey Frey est sorti !!!! Sksjsjkshsgeheje Je l’aime encore plus maintenant. » Pendant ce temps, d’autres étaient tristes d’apprendre que Casey n’est pas célibataire puisqu’ils veulent sortir avec lui.

Bien sûr, Casey Frey est bi, aucun homme hétéro ne pourrait être aussi chaud et drôle — steph (@spectralsteph) 15 juin 2021

Attendez— Casey Frey est en couple avec un homme en ce moment ? Je savais qu’une personne hétéro ne pouvait pas avoir toute cette sauce. Bi-kings nous restons gagnants pic.twitter.com/0fPmcwi675 – Meecham Whitson Meriweather (@MediumSizeMeech) 15 juin 2021

Bon mois de la fierté à tous !

