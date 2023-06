Quête Résoudre un nouveau festin de village dans Zelda: Totk – Comment obtenir le fromage Hateno

La quête de l’épisode Un nouveau régal de village peut dans La légende de Zelda : les larmes du royaume ne vous adressez qu’une fois la quête terminée Sogono ou Rietnar ? ont terminé avec succès. Faut être au village pour ça Hateno avec le créateur de mode Sagono ont parlé et accompli leur tâche.

Commencez un nouveau traitement de village à Totk

la quête Un nouveau régal de village vous commencez après une conversation avec le maire actuel Rietnar. C’est dans sa maison un peu derrière la boutique de Sagono.

© Nintendo/45secondes.fr.com

Si vous lui avez parlé, Rietnar vous expliquera que son comportement envers Sagono est assez inconfortable pour lui. De plus, il n’aurait pas eu à le faire du tout, puisqu’il avait deux plans top secretsdécrété pour surpasser Sagono.

© Nintendo/45secondes.fr.com

Cependant, l’un des deux ne pourrait certainement plus être mis en œuvre avant les élections municipales. Mais l’autre plan pourrait fonctionner. Pour cela, il considère un expérience gustative nostalgique faire revivre.

Son grand-père travaillait avec quelqu’un du village sur un nouveau type de nourriture. Maintenant Rietnar en veut un spécialité villageoise faire. Cependant, il ne sait plus exactement sur quoi travaillait son grand-père. Cependant, il se souvient encore d’une odeur piquante unique.

Puis il en demande un nouveau verre de lait de la ferme sur la colline. Après tout, il n’y a rien de mieux pour le dessert. Cela lance la quête Un nouveau régal de village.

Alors maintenant, montez la colline et cherchez le producteur laitier dodance. Ensuite, vous devez faire sa quête Dodanz, le spécialiste du lait et l’épisode Une lettre pour Koyin conclure. Ce n’est qu’alors que vous en recevrez un de Koyin Fromage Hateno.

Donnez maintenant le fromage Hateno à Rietnar. © Nintendo/45secondes.fr.com

Courez vers Rietnar avec le fromage et donnez-lui la friandise spéciale. Il est complètement enthousiaste et veut désormais faire du fromage Hateno la nouvelle spécialité du village. Cela assure sa position de maire.

Il t’achètera le fromage pour un Rubis argenté loin. Ensuite, il veut s’occuper de la production de masse avec Koyin. Cela conclut la quête Un nouveau régal de village complété.

Si vous avez plus Aider nécessaire et à un moment ou à un autre La légende de Zelda : les larmes du royaume coincé, vous pouvez notre solution complète sois utile. Des personnes de valeur attendent ici Trucs et astuces de jeu sur toi. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec le jeu !