Un professeur de Harvard affirme que la Terre a été visitée par des extraterrestres en 2017

Avi Loeb, professeur à Harvard et physicien théoricien, affirme qu’une espèce extraterrestre a visité la Terre en 2017.

Images NASA / Getty Pour son prochain livre, Extraterrestre: le premier signe de vie intelligente au-delà de la Terre, Loeb explique sa conviction que le «Oumuamua», un objet interstellaire viral qui a été découvert pour la première fois le 19 octobre 2017, n’était pas simplement un rocher, mais plutôt un objet extraterrestre. « Que se passerait-il si un homme des cavernes voyait un téléphone portable? » Loeb a demandé rhétoriquement au New York Post dans une récente interview. « Il a vu des roches toute sa vie, et il aurait pensé que c’était juste un rocher brillant. » Loeb cite les dimensions de l’objet et son mouvement comme les principales raisons pour lesquelles il ne croit pas qu’Oumuamua est naturel. « La poussée excessive loin du soleil, c’est ce qui a brisé le dos du chameau », a-t-il déclaré. « Si nous ne sommes pas seuls, sommes-nous les enfants les plus intelligents du quartier? » Demanda Loeb. «S’il y avait une espèce qui s’est éliminée par la guerre ou en changeant le climat, nous pouvons agir ensemble et nous comporter mieux. Au lieu de cela, nous gaspillons beaucoup de ressources sur Terre à nous battre les uns contre les autres et à d’autres choses négatives qui sont un gros gaspillage. « Extraterrestre: le premier signe de vie intelligente au-delà de la Terre devrait sortir le 26 janvier 2021. [Via]