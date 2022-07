Taika Waititi a fait filmer par Russell Crowe toutes ses scènes de Zeus dans Thor: Love And Thunder Twice

Nous n’avons toujours pas fini Thor : Amour et tonnerre. Le film a tout ce que nous attendons d’un film : une bande originale de tueur, une intrigue tragique/drôle et Russell Crowe en tant que dieu grec.

Russell a accepté, mais lorsque le montage final est arrivé, le réalisateur a vu le sens en disant: « C’est en fait plus offensant pour les Grecs que Zeus sonne comme s’il était britannique. »

« Et le public de test a adoré l’accent grec. J’en suis vraiment content. Mais, oui, il a dû faire chaque prise une fois avec l’accent grec et une fois avec un accent britannique parce que je n’arrivais pas à me décider. Mais Russell avait raison depuis le début. »