La phasmophobie arrive sur les consoles de nouvelle génération et le PSVR2

Il y a quelques heures, il y avait une autre vitrine de jeux Xbox où Jeux cinétiques a annoncé que Phasmophobie bientôt également disponible pour les consoles sera. Cela réalise enfin les souhaits de nombreux joueurs.

C’est comme ça qu’il devrait Coup d’horreur psycho déjà août prochain pour Xbox Series X/S et PlayStation 5 apparaître. De plus, les fans de VR peuvent attendre avec impatience la sortie du PlayStation VR2 Soyez heureux. Une date exacte n’a pas été annoncée et les consoles de dernière génération devraient également être laissées de côté.

Déjà avec la première publication en 2020, il y avait un direct Prise en charge de la réalité virtuelle. Avec la nouvelle version pour PSVR2, le studio promet une expérience de jeu immersive avec des graphismes et des sons réalistes – ce qui, dans un jeu comme « Phasmophobia », n’est vraiment pas pour les âmes sensibles.

Phasmophobie : chasse aux fantômes multiplateforme

Comme d’habitude, vous pouvez jusqu’à 4 joueurs regroupez-vous et partez ensemble à la chasse aux fantômes. L’une des nouvelles les plus excitantes est l’annonce que ce loin Multiplateforme d’août est possible. Sur Steam, Kinetic Games écrit :

« Enfin, toutes les plateformes proposent un jeu croisé en option. Et les joueurs peuvent voir sur quelles plateformes leurs coéquipiers jouent grâce à l’icône affichée sur leur badge.

Le bande annonce présente toute une gamme d’équipements avec lesquels vous pouvez chasser plus de 20 types de fantômes différents peut faire. On dit que chaque espèce a une personnalité individuelle.

Vous pouvez participer 10 lieux différents partir à la recherche d’indices. Chaque endroit où une activité paranormale a été signalée est unique, excitant et mystérieux.

À offrir 4 niveaux de difficultédes objectifs facultatifs et un objectif valable système de progression. De plus, il devrait y avoir des mises à jour régulières du contenu, événements saisonniers et défis hebdomadaires donner.

Alors, emballez vos appareils EMF ! À partir du mois d’août, nous partirons ensemble à la chasse aux fantômes. À quel jour le pistolet de départ est tiré, devrait être dans le prochaines semaines Être annoncé.