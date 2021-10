Les yeux de Boruto : le vrai pouvoir de Jougan

Estée Lauder Baume contour des yeux global anti-âge pouvoir cellulaire

Une formule multi-action qui contient l’extrait de Moringa exclusif pour activer le potentiel jeunesse de la peau et cibler les signes multiples du vieillissement. La peau paraît plus ferme, sa densité et son élasticité sont améliorées. Les rides et ridules semblent réduites. La peau est plus éclatante, profondément nourrie et redynamisée. BIENFAITS CLÉS : - FERMETÉ EXTRÊME La crème Revitalizing Supreme + stimule la production naturelle d'élastine et d'acide hyaluronique de la peau, et restaure la fermeté, la densité, l'élasticité et l'aspect rebondi des peaux jeunes. Les rides et ridules sont atténuées pour une peau à l’apparence revitalisée, plus lisse et qui paraît plus jeune. En seulement deux semaines, la peau est significativement raffermie. - HYDRATATION INTENSE Pour aider la peau à résister aux signes du vieillissement, il est primordial de maintenir la peau hydratée, saine et nourrie intensément. La crème Revitalizing Supreme + est enrichie à l'extrait de figuier de Barbarie qui renforce la barrière cutanée, nourrit la peau et stimule la production de collagène. - ÉCLAT RADIEUX Une peau éclatante est une peau qui semble plus saine et reposée. Dès la première application, le teint terne fait place à une peau radieuse, éclatante de santé. Au fil du temps, la formule enrichie au glucosamine améliore le grain de la peau à mesure que la régénération cellulaire s'accélère pour révéler un teint plus lisse et plus lumineux. Un baume multi-action riche et nourrissant qui améliore visiblement et significativement la fermeté et l’élasticité, et réduit l’apparence des rides, des ridules, des poches et des cernes. Un Complexe Energisant d’agents puissants et boosters d’énergie, dont l’extrait de limonium, aide à développer l’énergie cellulaire naturelle. Infusé du Complexe Triple Nourishing contenant des antioxydants, des anti-irritants et des agents renforçant la barrière cutanée, ce baume laisse le contour de l’œil instantanément nourri, lisse et hydraté pour la journée. Des agents ciblant la fatigue et des perles réflectrices de lumière lissent immédiatement le contour de l’œil et prodiguent un nouvel éclat au regard. • CONSEILS D'UTILISATION : Appliquer matin et soir après votre sérum réparateur. L'extrait de Moringa aide à accentuer les bienfaits d'un puissant complexe de collagène pour stimuler davantage la production naturelle de collagène de la peau tandis que l'extrait de figuier de Barbarie nourrit et renforce la barrière d’hydratation cutanée. Sa formule soyeuse prodigue à la peau une hydratation longue durée, la peau paraît lisse, douce et confortable. Repulpée et rebondie comme un coussin. Elle retrouve toute la souplesse de sa jeunesse. Au fil des applications, la barrière cutanée est renforcée et plus apte à fixer l'eau dans la peau. La peau paraît visiblement plus fraîche, plus lisse et plus éclatante. La formule contient de puissants éléments antioxydants et anti-irritants tels que la vitamine E, pour apaiser, reposer et protéger la...