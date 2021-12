Black Clover 316: Asta contre Lucifero

Yuki Tabata, le créateur de Black Clover, semble prendre des vacances après non pas un, mais deux chapitres comportant de nombreuses pages pleines. C’est exact, dans le numéro de cette semaine de Weekly Shonen Jump, il n’y aura pas de nouveau chapitre de Black Clover ; à la place, la série reviendra la semaine prochaine. « Big Decisive Battle », le chapitre précédent de Black Clover, a commencé par une méga bataille massive entre le quartier général de Black Bull et la nouvelle forme de Lucifero. Nacht peut être vu sur le côté, regardant Lucifero se battre avec ses amis et essayant de trouver un moyen de dissuader le monstre. Enfin, il se rend compte que si tout le monde réussit à sauver Yami et Vengeance, l’incarnation imparfaite de Lucifero prendra fin.

Black Clover Chapitre 316

Date de sortie

Comme d’habitude, la date de sortie officielle du chapitre 316 de Black Clover a été fixée au dimanche 5 décembre 2021. Le chapitre de cette semaine, en revanche, a été reporté, très probablement pour que Yki Tabata, l’auteur de la série, puisse prendre une repos bien mérité.

Black Clover sera de retour la semaine prochaine, le chapitre 316 devant sortir le dimanche 12 décembre 2021. Si quelque chose change, nous nous assurerons de mettre à jour cette page !

Où lire ?

Viz.com et Manga Plus incluent des versions officielles et gratuites de Black Clover. Veuillez lire le manga dans son intégralité pour montrer votre soutien à la fois à l’auteur et à la série.

Dans la section commentaires ci-dessous, faites-nous savoir ce que vous pensez du chapitre actuel. Restez à l’écoute jusqu’à la semaine prochaine, quand nous serons de retour avec encore plus de contenu Black Clover.