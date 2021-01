EGOVERT & Smokepurpp se déchaînent sur « Do It! »

EGOVERT et Smokepurpp savent comment faire la fête. Les deux artistes font équipe sur « Do It! » Le single est fait sur mesure pour faire la fête. Une corne funky et des synthés excités donnent à la chanson une ambiance hymne tandis qu’EGOVERT rappe sur des actes sexuels explicites. C’est vraiment difficile de ne pas danser sur celui-ci.

« Fais le! » est un shaker de butin vulgaire, et l’ambiance nous rappelle les vieux tubes jumeaux de Ying Yang. C’est de la musique. Smokepurpp pose furieusement le deuxième couplet, s’amusant au fur et à mesure qu’il entre. Il n’y a vraiment pas d’autre endroit pour cette chanson que des clubs et des fêtes à la maison. Alors la prochaine fois que vous participerez à une fête sauvage, assurez-vous de lancer celle-ci.

Paroles de citations

J’ai cinq houes différentes ici

Les balles côtoient comme un nez percé (Mwah)

Ho à moitié blanche aux cheveux blonds (Skrrt, skrrt)

Et elle me l’a jeté comme une chaise de jardin

J’ai pris mes cinq minutes juste pour mettre la chienne sur mes genoux

Noix en cinq minutes et sa salive sur mon sac