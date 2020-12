‘WandaVision’: les fans n’ont toujours aucune idée de ce qu’est la série et ils sont d’accord

Wanda Maximoff et Vision sont deux des personnages les plus puissants du MCU, et ils sont également amoureux. Mais comme les fans de Marvel le savent, Vision a malheureusement été tué par Thanos avant de se débarrasser de la moitié de toute vie dans l’univers, ce qui fait que sa mort semble permanente.

Malgré cela, Marvel a décidé de faire une émission mettant en vedette ce couple surpuissant, et d’après l’apparence des bandes-annonces, Vision semble être en vie. À part cela, tout le reste des bandes-annonces semble étrange et merveilleux, et les fans de Marvel sont ravis de cela. Voici un aperçu de ce que nous savons peu de choses sur WandaVision et pourquoi les fans de Marvel sont tout à fait d’accord avec ça.

Marvel sait comment gérer les spoilers

Marvel, comme beaucoup d’autres franchises de nos jours, sait que les spoilers peuvent ruiner un film pour les fans. C’est pourquoi Marvel, lors de la création de ses bandes-annonces, s’assure que rien dans les bandes-annonces ne gâche tout ce qui est réellement important pour l’histoire.

Comme l’a dit un fan de Marvel sur Reddit: «Ils font vraiment du bon travail en ne révélant RIEN sur l’histoire. Je l’aime. »

En conséquence, alors que le WandaVision les bandes-annonces font un bon travail pour faire passer le spectacle, cela ne finit pas par gâcher beaucoup de choses sur l’intrigue. Cependant, Marvel a peut-être été un peu trop dur sur cette politique de contrôle des spoilers, car certains fans ont à peine une idée de ce qui se passe même dans la série.

Ce que l’on sait réellement de ‘WandaVision’

En ce qui concerne les choses dont les fans sont absolument certains, WandaVision met définitivement en vedette Wanda, et elle essaie apparemment de gérer son chagrin suite à la mort de Vision. Presque tout le reste est soit un mystère complet, soit une spéculation basée sur les indices et les indices que Marvel a décidé de montrer dans les bandes-annonces.

Par exemple, comme les fans de Marvel en ont parlé sur Reddit, les bandes-annonces semblent faire allusion au fait que Wanda est piégée quelque part. On ne sait pas où elle est piégée, comment elle est arrivée là-bas, ou pourquoi elle est même là en premier lieu. Cette théorie est également étayée par certains scénarios de bandes dessinées similaires à ce qui se passe dans les bandes-annonces.

Cela étant dit, d’autres fans de Marvel ont d’autres théories populaires sur ce qui se passe réellement. Par exemple, une autre théorie populaire est que plutôt que d’être piégé quelque part, presque tout et tout le monde que nous voyons dans la série n’est qu’une des créations de Wanda.

Dans les bandes dessinées, Wanda est un personnage extrêmement puissant, il serait donc possible que, dans la série, elle utilise ses pouvoirs pour recréer Vision afin qu’ils puissent vivre une vie heureuse ensemble.

Comment « WandaVision » pourrait être lié à « Doctor Strange in the Multiverse of Madness »

CONNEXES: ‘WandaVision’: le spectacle pourrait-il suivre les bandes dessinées de trop près?

Alors que ces théories de fans spéculent sur où se trouvent Wanda et Vision, une autre théorie populaire des fans s’attaque à ce que la série est en train de construire. Encore une fois, cette théorie des fans utilise les preuves des bandes-annonces qui suggèrent qu’un certain méchant est finalement derrière toutes les choses étranges qui se produiront dans la série.

Ce méchant s’appelle Nightmare, et bien qu’il n’y ait aucune preuve que Nightmare soit réellement derrière tout ce qui se trouve dans WandaVision, les choses étranges qui semblent se produire dans la série sont des choses que Nightmare est capable de faire dans les bandes dessinées.

Cette théorie est également étayée par le fait que Nightmare est généralement l’un des méchants de Doctor Strange, et Marvel a déjà annoncé publiquement que Wanda apparaîtra dans le prochain film de Doctor Strange.

En tant que tel, il serait logique que Marvel installe Nightmare à l’avance en le dépeignant dans WandaVision. En fin de compte, cela reste de la spéculation, et la seule chose qui soit certaine, c’est que Wanda sera dans Docteur Strange dans le multivers de la folie.