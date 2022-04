Un expert en langage corporel explique si la gifle de Will Smith aux Oscars était fausse

La gifle entendue ‘à travers le monde’ a créé un effet d’entraînement dont les conséquences se feront sentir pendant 10 ans, sinon plus. L’acteur Will Smith a secoué le public lorsqu’il est monté sur la scène des Oscars et a giflé le comédien Chris Rock. Cette décision a laissé les observateurs divisés quant à savoir si la confrontation était justifiée ou si Smith a réagi de manière excessive. D’autres pensent que les Oscars ont organisé l’incident pour augmenter les cotes d’écoute. Un analyste du langage corporel se demande s’il pense que la gifle était fausse.

Will Smith a giflé Chris Rock aux Oscars pour une blague insensible

Chris Rock et Will Smith sur scène aux Oscars 2022 | Myung Chun / Los Angeles Times via Getty Images

Il n’est pas rare que les comédiens organisent des remises de prix ou présentent des prix pour le soulagement de la bande dessinée. Il n’est pas non plus inhabituel que lesdits comédiens ou hôtes torréfient lesdits participants, comme lorsque Ricky Gervais a tristement accueilli les Golden Globes 2020.

L’incident Will Smith-Chris Rock s’est produit après que Rock, qui était sur scène pour présenter le long métrage documentaire Oscar, ait comparé la femme de Smith, Jada Pinkett Smith, au personnage fictif GI Jane. Le comédien a plaisanté en disant que la tête rasée de Pinkett Smith faisait d’elle la personne idéale pour jouer le personnage, qui lui a également arraché les cheveux.

Il s’avère que Pinkett Smith vit avec l’alopécie depuis des années, ce qu’elle a documenté. La blague de Rock n’a pas bien marché avec Smith, qui est monté sur scène et a frappé Rock au visage, à la grande surprise du public.

Le comédien a admis plus tard ne pas être au courant de l’état de Pinkett Smith. Smith a présenté des excuses à Rock quelques jours plus tard et a dénoncé son comportement comme « inacceptable ». Bien que les gens aient appelé les deux parties, certains pensaient que le fiasco était une mise en scène.

Un expert en langage corporel analyse la réaction de Jada Pinkett Smith à la blague de Chris Rock

Un analyste du langage corporel et du comportement qui dirige la chaîne YouTube The Behavioral Arts aborde l’incident des Oscars et se demande s’il pense que la gifle a été mise en scène.

L’expert, qui se fait appeler Spidey, commence par analyser la réaction de Pinkett Smith. Il note que son attitude passe en quelques secondes de confortablement penchée en arrière dans sa chaise à raide et à moitié roulant des yeux lorsque la blague frappe.

L’analyste qualifie la situation de « déchirante » et de « vulnérable » pour elle et ajoute qu’il pense qu’il n’y a aucun moyen qu’elle sache que Rock ferait cette blague.

L’expert en langage corporel analyse la réaction de Will Smith

▶ » src= »https://www.youtube.com/embed/_Qo0SkwMPlY?feature=oembed » frameborder= »0″ allow= »accéléromètre ; lecture automatique; presse-papiers-écrire ; support crypté ; gyroscope; image dans l’image » autoriser le plein écran>

Quant à Will Smith, Spidey dit: « Je suis à peu près certain qu’il ne savait pas que cette blague allait arriver. » L’analyste explique qu’il est assis, détendu, les jambes croisées. « C’est à peu près l’emblème de la position quand les gens ne s’attendent pas à aller n’importe où… Peut-il simuler ce confort ? Oui, mais je ne vois pas de raison pour qu’il fasse ça, pour essayer de tromper les experts en langage corporel. C’est une réponse entièrement émotionnelle.

L’analyste mentionne également le sourire narquois de l’acteur alors qu’il quitte la scène après la gifle. Spidey dit que si un acteur oscarisé voulait agir comme s’il était énervé, il n’aurait pas souri inconfortablement – ​​il aurait pleuré ou eu l’air en colère et aurait joué devant les caméras.

L’analyste pense que le sourire narquois indique que Smith vit une expérience émotionnelle au lieu de jouer un rôle scénarisé. À ce moment-là, il est suffisant et fier de ce qu’il a fait pour défendre et protéger sa femme.

Puis, après que Smith se soit rassis, nous voyons une « pure colère » quand il crie: « Gardez le nom de ma femme hors de votre putain de bouche! » deux fois à Rock. L’analyste ne pense pas non plus que Smith agisse ici ; sinon, il regarderait autour de lui pour voir comment le public réagit ou joue devant les caméras.

«Il a les yeux rivés sur Chris Rock. Ils passent un peu sous silence par pure émotion… et ses narines se dilatent. C’est l’un des plus grands signes de colère… On voit qu’il transpire, et on voit la tension dans la mâchoire. Et regardez la cadence de ses mots… C’est de la colère classique.

« Encore une fois, un acteur de son calibre peut-il faire semblant ? Absolument. Est-ce que je pense que c’est faux ? Absolument pas. »

L’analyste du langage corporel pense que Chris Rock s’est retenu de riposter

▶ » src= »https://www.youtube.com/embed/z4t1CC7-UFE?feature=oembed » frameborder= »0″ allow= »accéléromètre ; lecture automatique; presse-papiers-écrire ; support crypté ; gyroscope; image dans l’image » autoriser le plein écran>

Spidey n’est pas d’accord avec les spéculations en cours selon lesquelles l’inclinaison vers l’avant de Chris Rock indique qu’il savait que la gifle allait arriver. Au lieu de cela, l’analyste dit que le comédien s’est probablement penché en avant à cause des lumières de la scène, s’efforçant de voir pourquoi Smith marchait vers lui.

L’analyste note également que la main droite de Rock semble former un poing lorsque la gifle se produit, comme s’il était prêt à se défendre. Mais l’humoriste se ressaisit rapidement à cause de son entourage. Spidey félicite Rock pour sa capacité à naviguer dans la situation délicate et attribue sa rapidité de réflexion et son sang-froid aux années de stand-up du comédien.

Analyse du discours d’acceptation des Oscars de l’acteur

▶ » src= »https://www.youtube.com/embed/6tbyBlelz_A?feature=oembed » frameborder= »0″ allow= »accéléromètre ; lecture automatique; presse-papiers-écrire ; support crypté ; gyroscope; image dans l’image » autoriser le plein écran>

De plus, Spidey dit que le discours d’acceptation de Will Smith transmet une « justification » pour ses actions et « l’acceptation » des événements. L’expert souligne également le cliquetis lorsque l’acteur parle parce que sa bouche est sèche, une « marque de stress ».

De plus, Smith utilise et énonce les mots « protecteur » et « aimer et défendre », ce qui, selon l’analyste, signifie : « Ce que j’ai fait là-bas, c’était pour protéger ma famille… pour protéger celui que j’aime. »

Enfin, Spidey se concentre sur un mot que l’acteur utilise avec un ton de dégoût : « abus ». L’analyste dit que le choix des mots de Smith envoie un message à Rock que la blague sur sa femme équivaut à de la maltraitance.

EN RELATION: Will Smith obtient une interdiction de 10 ans aux Oscars pour Chris Rock Slap