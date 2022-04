‘The Crowded Room’ : Où est le tournage de la 1ère série télévisée de Tom Holland ?

Tom Holland est apparu dans quelques grands projets récemment. Pour le moment, son avenir en tant que Spidey dans l’univers cinématographique Marvel est incertain. Bien que les fans puissent toujours le rattraper Spider-Man : Pas de retour à la maison, quelque chose d’autre pourrait attirer leur attention. Holland devrait jouer dans La salle bondée. La première saison de la série Apple TV+ a récemment commencé à tourner. Alors, où est le tournage de la série ?

« The Crowded Room » est basé sur une histoire vraie

Tom Holland à Paris le 11 février 2022 | Marc Piasecki/WireImage

La salle bondée est une prochaine série d’anthologies de 2022 avec Tom Holland. L’émission mettra l’accent sur les histoires vécues de personnes vivant avec une maladie mentale. La première saison de 10 épisodes s’inspire de la biographie L’esprit de Billy Milligan.

Holland dépeint Danny Sullivan, basé sur Billy Milligan. Il a été la première personne qu’un tribunal américain a déclaré non coupable en raison d’un trouble de la personnalité dissociative. Ses crimes comprenaient l’enlèvement et l’agression de trois femmes. Étonnamment, Milligan avait 24 personnalités.

Tom Holland jouera dans « The Crowded Room » pour Apple Il jouera Billy Milligan, la première personne jamais acquittée d’un crime en raison d’un trouble de la personnalité multiple. pic.twitter.com/tlziMI9Tfl —CultureCrave (@CultureCrave) 8 avril 2021

À l’origine, le réalisateur James Cameron avait l’intention d’en faire une version cinématographique dans les années 90. Cependant, des problèmes juridiques ont empêché les adaptations pendant de nombreuses années. Apple TV+ sortira bientôt une série pour mieux représenter la biographie.

L’émission entame sa phase de production, les téléspectateurs devront donc attendre des mois pour la première. Mais la bonne nouvelle est que la série étant une anthologie, Holland pourrait revenir pour les saisons suivantes. De plus, les créateurs pourraient ajouter d’autres épisodes basés sur des histoires vraies.

Où est le tournage de la saison 1 de « The Crowded Room » ?

Les acteurs et l’équipe ont commencé le tournage La salle bondée Saison 1. Dans une interview avec BuzzFeed, Tom Holland a répondu à des questions sur certains de ses derniers projets. L’un des sujets abordés était le lieu de tournage de la série Apple TV +.

Dans la vraie vie, les événements impliquant Milligan se sont produits dans l’Ohio. Plus précisément, tout s’est passé sur le campus de l’Ohio State University. Cependant, l’équipe a choisi un endroit différent pour tourner de nombreuses scènes de l’anthologie. Ainsi, les personnages pourraient résider dans un autre État au lieu de l’Ohio.

« Nous sommes sur le point de tourner une émission de télévision ici à New York pour les sept prochains mois », a révélé Holland alors que des chiots l’entouraient. L’acteur n’a pas donné plus de détails sur le tournage.

Cependant, les emplacements exacts pourraient être connus à l’avenir. Holland sera à New York la majeure partie de l’année, donc les habitants pourraient l’apercevoir dans les rues.

Les fans contestent le casting de la mère de Danny

Les critiques ont déjà des opinions sur La salle bondée en attendant sa sortie. Certains pourraient s’inquiéter de la façon dont la série représentera la maladie mentale. Mais d’autres ont parlé du casting d’Emmy Rossum.

Certains fans peuvent reconnaître Rossum pour sa performance dans Éhonté. Dans la prochaine série policière, elle incarnera la mère de Danny Sullivan, Candy. La raison pour laquelle les gens se sentent en conflit est l’âge de Rossum.

Selon Deadline, Rossum n’a que 10 ans de plus que Holland. Elle n’a pas l’air assez vieille pour être mère lorsqu’elle se tient à côté de sa co-star. Cependant, Rossum pourrait porter du maquillage et des prothèses pour paraître plus âgé.

Pourtant, certains détracteurs pourraient voir le choix du casting comme un autre exemple d’Hollywood passant au-dessus des femmes plus âgées. Cependant, les showrunners pourraient avoir d’autres raisons de choisir un acteur dans la trentaine. Nous devrons attendre et voir.

