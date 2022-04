Le père de Matthew McConaughey est décédé alors qu’il faisait l’amour avec sa mère

La plupart des gens associent Matthew McConaughey à des comédies romantiques telles que Le planificateur de mariage (2001), Comment perdre un mec en 10 jours (2003), et Fantômes du passé de petites amies (2009). C’est grâce à la fanfaronnade comique sans effort de l’acteur et à sa manière avec les mots. Il affiche les deux qualités lorsqu’il raconte une histoire morbide sur son père.

Dans les mémoires à succès de McConaughey, Feu vertil avoue que son père est mort en ayant des relations sexuelles avec sa mère.

Matthew McConaughey a eu une vie familiale mouvementée

McConaughey est né le 4 novembre 1969 de Mary Kathleen McCabe et James Donald McConaughey, qui s’étaient mariés l’année précédente. Le couple a finalement eu trois enfants : Matthew, Pat McConaughey et Rooster McConaughey.

Leur père dirigeait une entreprise de fourniture de conduites d’huile après avoir cessé de jouer au football. Leur mère était une ancienne enseignante.

Dans ses mémoires, Matthew McConaughey discute ouvertement des conflits auxquels il a été confronté en grandissant avec ses parents. Ils avaient une relation passionnée mais parfois violente. En fait, les parents de McConaughey se sont mariés trois fois et ont divorcé deux fois avant la mort de son père.

Lorsque sa mère l’a appelé pour lui annoncer la nouvelle de la mort de son père, McConaughey a déclaré que ses genoux avaient fléchi.

« Je n’arrivais pas à y croire », écrit-il dans ses mémoires. « C’était mon père. Personne ou rien ne pouvait le tuer. Sauf pour maman.

Bien que ce commentaire puisse surprendre certains et sembler un peu énigmatique, c’était exactement ce que le père de McConaughey savait depuis le début.

Le père de Matthew McConaughey a prédit comment il mourrait

« Il m’avait toujours dit, à moi et à mes frères, ‘Les garçons, quand je partirai, je ferai l’amour à ta mère.’ Et c’est ce qui s’est passé. Il a eu une crise cardiaque quand il a atteint son apogée », écrit McConaughey dans Feu vert.

McConaughey déclare également que ses parents avaient une relation comme l’océan Pacifique pendant une tempête – parfois turbulente et parfois calme. C’était « comment ils communiquaient ». Et bien que pas toujours paisible, la relation a duré près de 40 ans.

James McConaughey est décédé d’une crise cardiaque le matin du 17 août 1992, alors qu’il était au lit avec sa femme.

La mère de Matthew McConaughey est toujours en vie et en bonne santé – et apparemment toujours une force avec laquelle il faut compter.

Tout n’était pas amusement et jeux dans sa famille, mais l’acteur a persévéré

Au début de sa carrière, au moment de la mort de son père, la relation de McConaughey avec sa famille était parfois tendue. Il est même resté huit ans sans parler à sa maman car elle avait parlé trop ouvertement de l’acteur.

Mais finalement, les choses se sont stabilisées et ils ont maintenant de bons rapports.

Quant à son propre mariage, McConaughey semble beaucoup plus content que ses parents.

Il est marié à Camila Alves, qui a travaillé comme mannequin à New York avant de concevoir des sacs à main avec sa mère. Elle est également apparue dans la série télé-réalité Génie du cisaillement et des vidéoclips pour Bon Jovi, Chingy et Ne-Yo. De plus, elle a lancé une entreprise d’aliments biologiques, Yummy Spoonfuls.

McConaughey et Alves se sont rencontrés en 2006, se sont fiancés le 25 décembre 2011 et se sont mariés le 9 juin 2012. Ils ont trois enfants – deux garçons et une fille.

Ils vivent à Austin, au Texas, où il avait envisagé de se présenter au poste de gouverneur en 2022, mais a depuis changé d’avis.

En plus d’agir et d’écrire, McConaughey a une chaîne YouTube où il publie des vidéos de motivation et de collecte de fonds.

