Le monde s’est terminé en 2012 Théorie TikTok: pourquoi cela a du sens

TikTok regorge de théories – cela ne fait aucun doute!

Il y a des vidéos théorisant comment Justin Bieber est un lézard, Katy Perry est en fait JonBenet Ramsey, et d’autres idées farfelues.

Cependant, il existe une théorie qui circule autour de TikTok qui vérifie en quelque sorte.

Il y a une théorie qui prétend que nous vivons dans une réalité alternative et que le monde a pris fin en 2012.

Le monde s’est terminé en 2012 Théorie TikTok:

Regardez la vidéo ci-dessous de Ketapjm pour voir comment il pourrait y avoir une réalité séparée.

La « particule de Dieu » a été découverte.

Donc, en 2012, il y avait une théorie qui circulait selon laquelle le monde allait se terminer lorsque le calendrier maya se terminait. Peut-être que cela s’est terminé, et maintenant nous vivons dans un univers parallèle.

Revenons en arrière.

En 2012, des scientifiques du CERN, l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire, ont découvert le boson de Higgs.

Tout d’abord en 1964, un scientifique nommé Peter Higgs a écrit sur la façon dont les particules ont une masse. Il a émis l’hypothèse qu’il doit y avoir un «champ» tridimensionnel qui traverse l’espace et que certaines particules ont du mal à traverser le champ parce qu’elles sont lourdes.

Si le champ, appelé le champ de Higgs, existe vraiment, alors il devrait y avoir une particule qui va avec, appelé le boson de Higgs.

Le boson de Higgs est connu comme «la particule de Dieu» parce qu’il est «si central dans l’état de la physique d’aujourd’hui, si crucial pour notre compréhension finale de la structure de la matière, mais si insaisissable».

Le CERN a finalement découvert le boson de Higgs en 2012, ce qui a ensuite confirmé que le champ de Higgs existe et qu’il existe une zone d’énergie invisible dans l’univers qui charge d’autres particules de masse.

Stephen Hawking a poursuivi en disant que le boson de Higgs pourrait détruire tout l’univers.

Dans la préface de son livre intitulé Starmus, Hawking a écrit:

«Le potentiel de Higgs a la caractéristique inquiétante qu’il pourrait devenir mégastable à des énergies supérieures à 100 milliards de giga-électron-volts (GeV). Cela pourrait signifier que l’univers pourrait subir une désintégration catastrophique du vide, avec une bulle du vrai vide se développant à la vitesse de Cela pouvait arriver à tout moment et nous ne le verrions pas venir. «

Yikes.

La théorie affirme également que le boson de Higgs est si puissant qu’après sa découverte et ses expériences, un trou noir a été créé, ce qui nous a amenés à une chronologie différente.

Il y a eu beaucoup d’effets Madela depuis 2012.

Depuis 2012, les choses sont devenues très étranges et il y a eu beaucoup d’effets Madela différents et étranges.

Les effets Madela se produisent lorsqu’un grand groupe se souvient de quelque chose différemment de la façon dont cela s’est passé. Il y a eu beaucoup de ces effets où nous nous souvenons des choses différemment, surtout s’ils se sont produits avant 2012.

Par exemple, lorsque vous imaginez Curious George, vous l’imaginez probablement avec une queue puisqu’il est un singe. Fait intéressant, il n’a jamais eu de queue.

De plus, la plupart des gens se souviennent de la série de livres pour enfants «Berenstein Bears». Eh bien, ils étaient en fait appelés les «ours de Berenstain».

Il y a eu un changement de réalité.

Le scientifique Terence McKenna a prédit que le monde ne se terminerait pas en 2012. Cependant, il a prétendu croire qu’il y aurait un changement majeur de réalité.

McKenna a déclaré que le 21 décembre 2012, il y aura « un événement imprévisible … quelque chose qui réorganise énormément la réalité … Je ne sais pas si cela fait partie des lois de l’espace-temps, ou s’il est généré par l’inventivité humaine, ou si c’est un mile et demi de large et arrive à l’improviste au centre de l’Amérique du Nord. «

Donc, il semble que les choses aient été très bizarres depuis 2012 et que nous vivons maintenant dans un univers parallèle.

Il doit être vrai, car comment expliquer autrement la raison pour laquelle 2020 est si étrange?

