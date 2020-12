WandaVision a été inspiré par une scène dans Avengers: Infinity War

Depuis que Wanda a affronté à elle seule Thanos et l’a presque vaincu, les fans de MCU avaient hâte de savoir de quoi le Vengeur est vraiment capable et si elle assumera l’identité d’un méchant comme elle l’a fait dans les bandes dessinées. Mais il s’avère que ce n’est pas ce qui a poussé les patrons de Marvel à créer la prochaine série de Disney +, WandaVision, comme le showrunner Jac Schaeffer a récemment avoué qu’il s’agissait d’une scène particulière Avengers: guerre à l’infini qui a inspiré la conception de la série.

Dans l’ensemble de l’histoire du MCU, l’accent n’a jamais été mis sur les super-héros qui vivent une vie domestique. Tout ce que nous avons vu était des extraits de leur «autre» vie – Tony Stark avec Pepper, Peter Parker amateur flirtant avec MJ, Thor tombant amoureux de Jane, etc. – avant que l’attention ne soit dirigée vers leurs exploits héroïques. Mais selon les teasers et la bande-annonce récente de WandaVision, Wanda Maximoff d’Elizabeth Olsen et Vision de Paul Bettany pourront vivre la vie de famille, peu importe à quel point elle sera fabriquée ou fausse.

WandaVision devrait être une entrée plutôt unique dans l’univers Marvel et lancera sa phase 4 qui est fortement basée sur le concept complexe du multivers. Mais le fondement de la série est basé sur la scène de Guerre d’infini avant que le serviteur de Thanos n’atterrisse sur Terre pour récupérer la pierre mentale de Vision uniquement pour que Captain America et son équipe puissent contrecarrer leurs tentatives. Avant que tout l’enfer ne se déchaîne, Wanda et Vision (se faisant passer pour un humain et son extérieur androïde) essayaient de vivre une vie normale, secrète mais heureuse en Écosse. Schaeffer a expliqué que c’était ça Avengers: guerre à l’infini scène qui a provoqué la création de WandaVision

« J’ai vraiment aimé les moments les plus banals ou les petits moments de personnages [in the MCU]. Dans Infinity War, [Wanda and Vision] ont ce moment en Ecosse où ils mettent leur vie de super-héros en pause, et je pense que c’est très pertinent pour les gens. C’est l’idée de «nous cacher du monde et simplement être, et voir si cela fonctionne». Et quand j’ai lancé Black Widow, j’ai eu beaucoup de « à quoi ressemble sa vraie vie dans le monde réel? » C’est un super-héros et un assassin fou, mais qu’y a-t-il en dessous? C’est l’une des choses vraiment délicieuses et passionnantes de WandaVision. Nous pouvons les voir tous les deux dans plusieurs environnements très domestiques. Et nous avons pris ces moments du MCU qui brillent vraiment, et je me suis senti reconnaissant et excité de passer plus longtemps dans cet espace avec eux. «

Mais cela ne veut pas dire que nous ne verrons pas Scarlet Witch dans toute sa gloire en tant que cerveau de Marvel Studios, Kevin Feige, dans une conversation avec {italic | Empire), avait assuré que WandaVision était sur le point de prouver qu’elle était la le super-héros MCU le plus puissant.

« Si vous regardez la saga Infinity, je ne pense pas qu’une seule personne ait subi plus de douleur et de traumatisme que Wanda Maximoff. Et aucun personnage ne semble être aussi puissant que Wanda Maximoff. Et aucun personnage n’a un pouvoir qui est aussi mal défini et inexploré que Wanda Maximoff. «

Eh bien, nous saurons bientôt si la série sera à la hauteur de toutes les attentes qu’elle a suscitées, car nous sommes à quelques jours de la première de WandaVision sur Disney + qui s’en tient heureusement toujours à sa date de sortie actuelle du 15 janvier 2021. Ces citations nous parviennent via SFX Magazine.

