Anne Hathaway fête ses 40 ans : ses 3 meilleurs films en streaming

L’actrice des Misérables a une carrière prestigieuse au cinéma. Revoyez la liste des productions à regarder sur HBO Max, Disney+ et Star+ !

© GettyAnne Hathaway fête ses 40 ans.

Gagnant de l’Oscar Award, du Golden Globe, du BAFTA et du SAG. Toutes ces reconnaissances correspondent à Anne Hathawayla célèbre actrice américaine qui aujourd’hui fête ses 40 ans et qui -depuis son ascension vers la gloire- n’a cessé de faire partie des succès du cinéma. Après avoir participé à Le journal d’une princesse Avec Julie Andrews chez Disney, sa carrière a fait un grand bond en avant et elle s’est imposée comme l’une des artistes les plus prestigieuses de Hollywood.

Sa transition vers des rôles un peu plus mûrs ne se fait pas attendre et il rejoint rapidement des productions de l’envergure de Brokeback Mountain, Le diable s’habille en Prada, Devenir intelligent, Rachel se marie, Alice au pays des merveilles, Les Misérables et jusqu’à Le chevalier noir se lève dans la peau de Catwoman. Quels sont les meilleurs films d’Anne Hathaway ? Peut-on les apprécier en streaming ? Passez en revue la liste ci-dessous avec des propositions sur HBO Max, Disney+ et Star+ !

+ Où regarder les meilleurs films d’Anne Hathaway en streaming

3. Interstellaire

Au cours de sa longue carrière, Anne Hathaway a collaboré avec des personnalités prestigieuses de l’industrie cinématographique. Christophe Nolan n’a pas été l’exception et 2014 a été invité à participer à Interstellaire. Le film -disponible dans le catalogue de hbo max– Suivez une équipe d’explorateurs voyageant au-delà de la galaxie à travers un trou nouvellement découvert. Son objectif ? Découvrez si l’humanité a un avenir parmi les étoiles.

2. Le journal de la princesse

Un classique qui a marqué une génération : Le journal de la princesse. Créé en 2001le long métrage réalisé par Gary Marshall, s’est avéré être un véritable phénomène qui attend toujours une suite. Disponible pour profiter à Disney+, a Hathaway dans la peau de Mía Thermopolis, une jeune femme qui survit à l’école jusqu’à ce que – après la mort de son père – elle découvre qu’elle est en fait la princesse de Genovia. « Mia entame une transformation vers l’équilibre et la principauté, y compris une tempête médiatique, des camarades de classe jaloux et un complot pour prendre le contrôle de son pays.« , explique son synopsis officiel.

1. Le diable s’habille à la mode

Une bonne façon de célébrer l’anniversaire d’Anne Hathaway est de voir diffuser la fiction qui l’a indéniablement catapultée. On parle de Le diable s’habille en Prada, le film basé sur le roman à succès qui met également en vedette Meryl Streep. Cette proposition, qui fait partie de l’offre de Étoile+, présente Andy Sachs, l’assistant de Miranda Priestly, rédactrice en chef exigeante d’un magazine de mode new-yorkais. Et même si cela semble être un travail de rêve, la vérité est que ce poste pourrait l’amener à vivre des expériences inoubliables.

