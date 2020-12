Bridgerton, acteurs et personnages: qui est qui dans la série Netflix

« Bridgerton » est une série créée par Chris Van Dusen et produite par Shonda Rhimes, basée sur les romans à succès de Julia Quinn se déroulant dans le monde compétitif de la haute société de Regency London. Selon la description fictive de Netflix, Daphné est sur le point d’entrer dans le « marché du mariage » de Londres, mais elle veut suivre les traces de ses parents et se marier par amour.

Cependant, dès que son frère aîné s’occupe de ses prétendants, un magazine de société écrit par la mystérieuse Lady Whistledown commence à bavarder contre la réputation de Daphné. À ce moment-là, le duc de Hastings, rebelle et célibataire, apparaîtra, qui, comme Daphné, hésite à admettre qu’il y a plus qu’une bonne amitié entre eux.

Julie Andrews, Phoebe Dynevor, Regé-Jean Page, Jonathan Bailey, Golda Rosheuvel, Nicola Coughlan, Claudia Jessie, Adjoa Andoh, Ruth Gemmell, Luke Newton, Polly Walker et Ruby Barker, sont quelques-uns des acteurs de “Bridgerton». Mais qui est qui dans la série Netflix?

JULIE ANDREWS COMME LA VOIX DE LADY WHISTLEDOWN

Lady Whistledown est une écrivaine anonyme qui utilise un curieux mélange de commentaires sociaux et d’insultes cinglantes pour remplir la saison 1813 d’une frénésie totale. Personne n’est sûr de qui cela pourrait être, mais il semble en savoir beaucoup sur ce qui se passe.

PHOEBE DYNEVOR COMME DAPHNE BRIDGERTON

Daphne Bridgerton est une belle jeune femme issue d’une famille éminente qui vient d’entrer dans la société et qui doit maintenant trouver un mari convenable. Parce qu’elle est la fille aînée, la pression augmente. Elle se prépare à prendre la ville d’assaut, mais tout ne se passe pas exactement comme prévu pour ce diamant brut, surtout après avoir rencontré un certain duc.

Phoebe Dynevor joue Daphne Bridgerton « Bridgerton » (Photo: Netflix)

REGÉ-JEAN PAGE COMME SIMON BASSET

Le duc de Hastings, qui vient de rentrer à Londres, est le principal sujet de conversation entre les futures dames et les mères ambitieuses. Cependant, pour des raisons qui lui sont propres, le duc dévastateur n’a aucun intérêt à son titre, à la haute société ou à avoir une femme.

Regé-Jean Page joue Simon Basset dans « Bridgerton » (Photo: Netflix)

JONATHAN BAILEY COMME ANTHONY BRIDGERTON

Le noble anglais par excellence, Anthony est le frère aîné de Bridgerton et le chef de famille dévoué depuis qu’il a assumé le titre de vicomte de son défunt père. Infiniment beau, charmant et riche, il est un bon match pour le marché du mariage de cette année. Mais s’il a le moindre espoir de remplir son devoir écrasant de se marier et d’avoir un héritier, Anthony doit d’abord apprendre à modérer sa quête du plaisir.

Jonathan Bailey joue Anthony Bridgerton dans « Bridgerton » (Photo: Netflix)

GOLDA ROSHEUVEL COMME LA REINE CHARLOTTE

La véritable pionnière de la société londonienne, Queen Charlotte, se retrouve à vivre des ragots sordides que Lady Whistledown publie, même si elle jurerait qu’elle est au-dessus de ces réflexions banales. Ce n’est que lorsque le nouvel écrivain de potins montre le palais que la reine Charlotte décide de faire quelque chose à ce sujet.

Golda Rosheuvel joue la reine Charlotte dans « Bridgerton » (Photo: Netflix)

NICOLA COUGHLAN COMME PENELOPE FEATHERINGTON

Fille intelligente avec un esprit vif et un cœur gentil, Penelope préfère se balancer tranquillement près du périmètre d’une salle de danse plutôt que d’être au centre de la piste. Elle est née dans une famille qui ne la comprendra jamais vraiment, comme si s’occuper des mauvaises filles de Regency London à partir de 1813 ne suffisait pas.

Nicola Coughlan joue Penelope Featherington dans « Bridgerton » (Photo: Netflix)

CLAUDIA JESSIE COMME ELOISE BRIDGERTON

Intelligente, effrontée et rebelle, Eloise Bridgerton n’est certainement pas là pour devenir juste une autre jeune débutante loufoque et primée. Elle croit qu’elle est destinée à quelque chose de plus important, même si elle approche rapidement de l’âge admissible au mariage.

Claudia Jessie joue Eloise Bridgerton dans « Bridgerton » (Photo: Netflix)

ADJOA ANDOH COMME LADY DANBURY

La veuve légendaire qui dirige la ville. Peu soucieuse des règles de la société polie, Lady Danbury va droit au but, d’une manière formidable et quelque peu effrayante. Bien que ses jugements soient incisifs, ils sont toujours exacts. Elle est amie avec la défunte mère de Simon, ayant montré au duc maintenant une rare gentillesse dans son enfance.

Adjoa Andoh joue Lady Danbury dans « Bridgerton » (Photo: Netflix)

RUTH GEMMELL COMME DAME VIOLET BRIDGERTON

Il personnifie la chaleur, la sagesse et l’amour; La matriarche Bridgerton parvient à traiter tout le monde avec une gentillesse et un respect inégalés. Mais ne confondez pas sa compassion avec sa faiblesse – elle est une adversaire sans égal pour quiconque ose interférer avec sa famille. Vous ne voudriez que vos enfants se marient, non par commodité ou opportunité, mais par amour.

Ruth Gemmell joue Lady Violet Bridgerton dans « Bridgerton » (Photo: Netflix)

LUKE NEWTON COMME COLIN BRIDGERTON

Le beau Colin Bridgerton est habitué à désarmer les autres membres de la société avec ses farces, bien qu’un sens important de l’aventure se cache derrière ces yeux pâmeux. Colin est attiré par une nouvelle fille en ville, mais ce béguin lui rapportera plus que ce qu’il avait négocié.

Luke Newton joue Colin Bridgerton dans « Bridgerton » (Photo: Netflix)

POLLY WALKER COMME LADY PORTIA FEATHERINGTON

Peut-être la mère la plus ambitieuse de toutes, Lady Featherington est déterminée à organiser des mariages avantageux pour ses filles et pousse constamment des candidats qui ne s’intéressent guère à elles. Rusée et impitoyable, Lady Featherington s’efforce d’atteindre ses objectifs, quel qu’en soit le prix.

Polly Walker joue Lady Portia Featherington dans « Bridgerton » (Photo: Netflix)

RUBY BARKER COMME MARINA THOMPSON

Venue du pays pour vivre avec ses cousins, la famille Featherington, Marina n’a jamais imaginé qu’elle ferait partie de la société londonienne. Cependant, l’arrivée de cette ingénieuse jeune femme semble provoquer plus qu’une petite éclaboussure dans ce monde exclusif et lumineux.