Les meilleurs K-Dramas de Netflix

S’il y a quelque chose qui a réussi à caractériser Netflix Cela a toujours été sa grande façon d’innover. Lorsqu’une série ou un film ne fonctionne pas, la plateforme trouve un moyen pour les téléspectateurs de continuer à le choisir. Et, ces derniers mois, l’entreprise a trouvé une formule qui a parfaitement fonctionné. En fait, il y a quelques semaines, ils ont de nouveau misé dessus, montrant qu’il est toujours efficace.

Ces décisions de Netflix ont à voir avec le fait de continuer à parier sur k-drames. Ce genre est connu pour les fictions qui viennent de Corée et le géant du streaming en a plus d’une dans son catalogue. Ces créations font fureur dans le service à la demande et continuent de croître. De plus, le plus récent : Woo, un avocat hors norme C’est un succès qui n’arrête pas d’ajouter des téléspectateurs.

Cependant, en plus de Woo, un avocat hors norme, Netflix contient d’autres types de créations de ce genre qui attirent beaucoup l’attention. Bien que, parmi tous, seuls trois soient devenus les meilleurs et les plus choisis. C’est pourquoi, si vous ne savez toujours pas quel k-drama est votre préféré, puisque spoilers Nous vous présentons ces trois options au choix.

+ Meilleurs k-dramas sur Netflix :

3. Alarme d’amour :

Avec seulement deux saisons de huit et six épisodes, respectivement chacune, Alarme d’amour est devenue l’une des fictions préférées des fans. Protagonisée par Song Kang, Kim So-hyun Oui Jung Gá-ram Cette histoire est l’une des plus choisies en raison de son niveau de drame et de romantisme. La série englobe si bien la combinaison entre les deux qu’elle a captivé les téléspectateurs, qui attendent toujours une troisième saison.

Synopsis du spoiler : Dans ce monde où une application mobile vous indique combien de personnes dans un rayon de dix mètres vous ressemblent, Jojo se rend compte que l’amour est entré dans sa vie. Sun-oh, le nouveau garçon populaire de son école la captive, tout comme elle le captive, bien que ce lien ne soit pas tout à fait clair lorsque Hye-yeong se met en travers du chemin, générant ainsi un triangle amoureux.

2. Couloirs hospitaliers :

Cette bande compte, comme LoveAlarm, Il a deux saisons mais les deux de 12 épisodes. Protagonisée par Jeon Mi-do et Jo Jung-suk ce drame romantique a un soupçon de comédie et en même temps une histoire réconfortante derrière lui. Egalement lancée en 2021, c’est l’une des meilleures productions pour profiter de ce week-end.

Synopsis du spoiler : Un hôpital est leur maison, mais là coexistent la vie, la mort et bien d’autres choses qu’ils ne savent pas affronter. Pourtant, cinq médecins et leurs patients trouvent le moyen exact de profiter et de tomber amoureux.

1. Le jeu Calmar :

Il n’est pas contesté que c’est l’une des meilleures séries, en général, sur Netflix. Créée l’an dernier, cette production a dépassé toutes les attentes des téléspectateurs. Eh bien, il s’éloigne complètement du drame et de la romance, se transformant en un thriller psychologique qui a marqué l’histoire du géant du streaming, devenant la série la plus regardée de l’histoire de la plateforme. A tel point que, prochainement, une deuxième saison verra le jour.

Synopsis du spoiler : 456 personnes ayant des problèmes d’argent se retrouvent enfermées dans un lieu secret après avoir reçu une mystérieuse invitation. Dans cet endroit, ils font face à différents défis pour gagner 45,6 milliards de wons. Tous ces tests sont des jeux d’enfants coréens traditionnels, mais les perdants meurent.

