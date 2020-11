Il y a des rumeurs selon lesquelles le président russe, Vladimir Poutine, envisage de démissionner l’année prochaine en raison de problèmes de santé – et beaucoup spéculent que le dirigeant russe est atteint de la maladie de Parkinson, affirmant qu’il présente des symptômes.

Cependant, la Russie nie les allégations concernant le président russe.

Les rumeurs sont-elles vraies?

Vladimir Poutine est-il atteint de la maladie de Parkinson?

La famille de Poutine l’encouragerait à se retirer de la présidence russe.

Il a été rapporté que les deux filles de Poutine, Yekaterina, 34 ans, et Maria Poutine, 35 ans, et sa petite amie, Alina Kabaeva, disaient à Poutine de démissionner.

Valery Solovei, un politologue de Moscou, a déclaré: «Il y a une famille, elle a une grande influence sur lui. Il a l’intention de rendre publics ses projets de transfert en janvier.

Elle a également allégué que Poutine présentait des symptômes précoces de la maladie de Parkinson et a allégué que le président russe a l’intention de transférer sa présidence, qu’il rendra public en janvier.

Vladimir Poutine montre-t-il des signes de la maladie de Parkinson?

Les observateurs qui ont regardé les récentes apparitions de Vladimir Poutine affirment qu’il a l’air de souffrir et qu’il ne cesse de bouger les jambes.

«On voit également que ses doigts tremblent alors qu’il tenait un stylo et agrippait une tasse censée contenir un cocktail d’analgésiques», a déclaré le Sun.

Il aurait également eu du mal à tenir une tasse qui aurait pu contenir des médicaments, car ses doigts tremblaient lorsqu’il la tenait.

Le Sun a également rapporté qu’en 2015, des chercheurs aux Pays-Bas ont identifié des signes de la maladie de Parkinson à Poutine en regardant des images, en particulier dans sa démarche.

«Les chercheurs ont remarqué comment l’homme fort russe marche avec son bras gauche immobile, presque épinglé à son côté, tandis que son bras droit se balance librement.

Des images du président prononçant des discours le montrent également avec son bras droit reposant nonchalamment sur un lutrin, avec sa gauche droite à ses côtés », a rapporté le site.

Cependant, ils ont noté que sa démarche particulière pourrait être une « marche de tireur d’armes », qui est une démarche particulière des agents de la KBG visant à garder leurs armes bien fixées sur le côté gauche de leur corps.

La Russie nie les rumeurs.

Dmitri Peskov, un porte-parole du Kremlin, c’est-à-dire du gouvernement russe, a déclaré: «C’est un non-sens absolu. Tout va bien avec le président.

On a alors demandé à Peskov si Vladimir Poutine démissionnerait et il a répondu avec sévérité: «Non», précisant que le président est en «excellente santé».

Vladimir Poutine n’a pas commenté les rumeurs selon lesquelles il serait atteint de la maladie de Parkinson.

Vladimir Poutine lui-même n’a commenté aucune spéculation sur sa santé ou sur le fait qu’il pourrait ou non démissionner.

