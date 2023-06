On dit aux employés qu’ils ne seront pas payés pour la journée et qu’ils devront quand même travailler s’ils se présentent avec une minute de retard

WÜRTH MODYF Gilet de travail matelassé Classic Würth MODYF marine - Bleu marine - Size: S

Existant aussi en gris, ce modèle de gilet de travail Classic est adapté aux professionnels exerçant aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Fonctionnel et multipoches Un biais rétroréfléchissant recto et verso est inclus, ce qui vous permettra de gagner en visibilité. Pour plus de praticité, il comprend plusieurs poches : 1 poche poitrine zippée côté droit 2 poches basses plaquées à rabat avec scratch 1 poche scratchée et 3 poches stylos superposées sur la poitrine gauche 1 poche interne droite à velcro 1 poche poitrine gauche avec poche portable superposée à rabat et velcro Allie look et confort Ce gilet sans manche au look sportif est idéal pour le printemps et l automne. Il conviendra à tous les professionnels soucieux de leur confort au quotidien. Sa ceinture élastiquée et sa coupe étudiée garantissent une aisance de mouvements. Ce gilet de travail matelassé offre une sensation de confort. Longueur dos : 75 cm (taille L)