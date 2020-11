La Nike Air Max 90 reçoit le coloris festif « Christmas »: Photos

Ces baskets vous plongeront certainement dans l’esprit de Noël.

Halloween était le week-end dernier, ce qui signifie que la prochaine grande fête dans l’esprit des gens est, bien sûr, Noël. C’est l’une des meilleures périodes de l’année grâce à la famille, à la nourriture et, surtout, aux cadeaux. Avec les vacances qui approchent du coin, les marques se préparent déjà à créer des baskets liées à Noël, et il semble que Nike ait déjà une longueur d’avance. Sur les photos officielles ci-dessous, nous pouvons voir une Nike Air Max 90 pour enfants verte et rouge qui est vêtue de flocons de neige blancs et même de belles peluches chauffantes sur le poignet. Ce coloris Air Max 90 est destiné à prendre l’apparence d’un pull de Noël, tout en embrassant les couleurs des vacances tristement célèbres. Bien que cela puisse être un peu exagéré, il ne fait aucun doute qu’ils sont mignons. Si vous prévoyez de mettre la main sur une paire de ces coups de pied festifs, vous pourrez le faire à partir de décembre de cette année pour 100 € US. Si vous avez un enfant qui veut porter des vêtements de Noël, c’est certainement la chaussure qu’il lui faut. Dites-nous ce que vous en pensez, dans les commentaires ci-dessous. Image via Nike Image via Nike Image via Nike Image via Nike Image via Nike