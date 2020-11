Configurer un répéteur WiFi: comment augmenter la portée WiFi

Le réseau WiFi de votre bureau à domicile est trop lent? Un répéteur WLAN promet un remède. Cela vous permet d’augmenter considérablement la portée de votre réseau sans fil. Comment cela fonctionne et comment configurer un répéteur WiFi est expliqué dans le guide suivant.

En théorie, un routeur suffit pour alimenter toute la maison en Internet rapide via WLAN. Cependant, l’accent est mis sur la théorie – en pratique, ce processus est souvent un peu plus compliqué, en particulier avec de grands appartements ou maisons. Idéalement, le routeur WLAN assure déjà une réception suffisante.

Mais dans la vie de tous les jours, de nombreux facteurs perturbateurs ont un impact négatif sur la portée du réseau WiFi. Parfois, un simple mur s’avère être un obstacle apparemment insurmontable, d’autres fois la puissance de transmission est tout simplement modeste. De nombreux autres réseaux WLAN interfèrent également dans les zones densément peuplées.

1. Les répéteurs WLAN augmentent la portée du réseau

Pour remédier à ce problème ou au moins pour le minimiser, nous vous recommandons d’utiliser un répéteur WLAN – il est simplement branché sur la prise. Le répéteur est également souvent appelé un prolongateur et augmente considérablement la portée en captant le signal du routeur et en l’amplifiant.

Si vous vivez dans une maison à deux niveaux, vous ne pouvez généralement pas éviter un tel appareil. La configuration est fondamentalement relativement simple et fonctionne généralement de deux manières différentes. La configuration la plus simple est possible si le routeur et le répéteur prennent en charge la fonction WPS.

2. Configurez le répéteur WLAN via WPS ou l’interface Web

Les deux appareils ont le soi-disant Configuration Wi-Fi protégé, le bouton doit être pressé sur les deux modèles dans un court laps de temps et un code PIN doit être entré. Le répéteur WLAN prend alors en charge les données réseau du routeur et augmente ainsi la portée du réseau WLAN existant.

Cependant, une configuration manuelle via une interface Web est souvent nécessaire. Selon le fabricant, cela fonctionne de différentes manières. D’une part, le répéteur peut souvent être connecté à un ordinateur via un câble LAN, et d’autre part, la configuration peut être effectuée directement via WLAN. Pour ce faire, vous devez vous connecter au réseau WiFi du répéteur sur un appareil.

La configuration via l’interface Web est généralement simple.

Souvent, une page de configuration s’ouvre automatiquement, mais dans certains cas, vous devez l’ouvrir manuellement. Cela se fait soit via une adresse fixe, soit via une IP fixe. Ces données se trouvent dans le mode d’emploi de l’appareil.

Si, au contraire, le répéteur n’a pas d’adresse IP fixe, mais en reçoit une via un serveur DHCP, il faut d’abord l’identifier dans le menu du routeur. La configuration diffère parfois selon le fabricant. La saisie du mot de passe WLAN est obligatoire et le cryptage doit également être sélectionné. L’assistant de configuration vous indique exactement quelles entrées sont requises.

3. C’est l’emplacement idéal pour un répéteur WLAN

Cependant, l’emplacement d’installation optimal n’est pas moins important. Il est généralement recommandé de placer le répéteur à mi-chemin entre le routeur WLAN et le terminal. Comme ce n’est pas toujours possible exactement, il faut parfois s’en écarter un peu. Pour trouver l’emplacement optimal, une application peut aider à mesurer la force du signal.

Il existe de nombreuses applications gratuites pour iOS et Android – le fabricant devolo propose son application d’aide WLAN en téléchargement gratuit. Si possible, il ne devrait y avoir aucun obstacle majeur entre le routeur et le répéteur. L’entrée d’une pièce est idéale, mais pas le dernier coin de la pièce.

Diverses applications peuvent être utilisées pour trouver l’emplacement optimal pour le répéteur WiFi.

Mais peu importe à quel point les répéteurs amplifient et augmentent la portée: le débit de données du réseau diminue inévitablement. En fin de compte, vous obtenez plus d’autonomie, mais en même temps, vous devez accepter des pertes de débit de données. C’est presque inévitable, mais finalement un compromis nécessaire. Si vous souhaitez utiliser le débit de données complet, vous devez recourir à des répéteurs plus chers avec une fonctionnalité de bande croisée. Dans la pratique, cependant, cette étape ne devrait pas être nécessaire dans la plupart des cas.

4. Les répéteurs WLAN sont vendus entre 15 et 100 euros

Les répéteurs coûteux comme le 1750E prennent même en charge la répétition de bandes croisées.

La fourchette de prix des répéteurs WiFi est relativement large: elle commence à environ 15 euros, tandis que les modèles plus chers coûtent jusqu’à 100 euros. La bonne nouvelle à l’avance: même les répéteurs WiFi relativement bon marché offrent généralement des performances décentes. Les extendeurs peuvent augmenter considérablement la portée du réseau.

Il existe souvent des différences entre les modèles dans la bande de fréquences prise en charge. Les répéteurs standard transmettent dans le WLAN 2,4 GHz, les appareils plus chers utilisent souvent la bande 5 GHz plus rapide. Cela n’a de sens que si le routeur prend également en charge la fréquence 5 GHz, ce qui est le cas de la plupart des routeurs modernes de nos jours.

