Un client donne un conseil au conducteur de DoorDash pour 20 € après qu’il soit resté coincé dans son ascenseur alors qu’il lui apportait de la nourriture

Tosel Suspension métal transparent - Transparent - Size: 60x100x20cm

Après avoir appris à maîtriser le feu, l'homme s'est vite rendu compte que lorsqu'il faisait du feu dans le sable du désert, celui-ci fondait, donnant naissance à un liquide visqueux et malléable qui prenait la forme qu'il donne en refroidissant. Travailler le verre, lui donner différentes formes, est devenu un art. Le matériau verre a répondu aux artistes qui l'ont travaillé, avec de nombreuses propriétés, dont la capacité d'être moulé, la capacité de réflexion et la capacité d'être 100% recyclable. Que la richesse, la beauté, l'art et les émotions artistiques se reflètent dans la fabrication de cette lampe, afin que votre chambre, salon, hall, entrée ou bureau s'enrichisse d'un objet utile et nécessaire, mais aussi plein d'art et de beauté.Suspension SVALBARD SMB bar métal transparent - Abat-jour verre couleur transparent forme cylindrique - Douille E27 x5 lumière - Ampoules non inclus conseillé: LED 7W (halogène, maxi. 40W) type globe G25 - Projection lumineuse directions multiples - Connexion réseau électrique: boîtier de connexion isodom - Interrupteur non inclus - Style ethnique chic - Classe de Protection I - Indice de protection: IP158 - Dimmable , dimmer non inclus - Tension de fonctionnement : 230V - Tension d'alimentation : 230V - Dimension abat-jour: Hauteur 26cm x Longueur 20cm x Largeur 20cm - Dimension global: Hauteur 100cm x Longueur 60cm x Largeur 20cm - Poids net du produit: 7,9Kg