Papa demande à ses enfants s’ils veulent qu’il arrête de dire « je t’aime »

C’est une expérience bien trop courante et souvent dommageable : avoir un père ou une mère émotionnellement distant qui a du mal à dire « je t’aime ». Ainsi, lorsque le propre père d’un père lui a reproché d’être trop affectueux, il s’est assuré de le remettre en place. Mais la façon dont il s’y est pris a laissé certaines personnes lui reprocher d’aller trop loin.

Le père émotionnellement distant d’un père lui a dit qu’il faisait du mal à ses enfants en étant trop affectueux.

Le père a posté sur Reddit sa relation souvent difficile et peu affectueuse avec son père. « Avec mon père, tout était oui monsieur non monsieur », écrit-il, et cela l’a amené à adopter une approche beaucoup plus douce et plus plaisante envers ses propres enfants.

Il est surnommé son fils de 15 ans et sa fille de 16 ans « Boy » et « Girl » en référence à « The Simpsons », parce qu’il « a toujours pensé que c’était drôle qu’Homer se réfère à Bart comme Boy et Bart l’appelaient Homère. »

« Je dis aussi constamment à mes enfants que je les aime et que je suis fier d’eux », a écrit le père, une approche qui semble avoir attiré la chèvre de son propre père. Il a affirmé que son père était « bruyant sur la façon dont je blesse ses petits-enfants en ne les appelant pas par leur nom ». Il a répété à plusieurs reprises à son père que ses enfants adoraient leurs surnoms et la relation qu’ils avaient avec leur père, mais il ne l’a pas laissé tomber. Alors, il a initié ses enfants à l’aider à donner une leçon à son père.

Il a demandé à ses enfants s’ils voulaient qu’il arrête de dire « je t’aime » et qu’il arrête d’utiliser leurs surnoms, ou s’ils préféraient garder leur relation affectueuse.

« Je leur ai demandé s’ils voulaient être appelés par leur nom au lieu de Garçon et Fille. J’ai dit en retour qu’ils devraient m’appeler Monsieur, pas papa ou papa », dit-il. « J’ai dit que j’accepterais Père dans des conversations émotionnelles. Mais que je ne leur rappellerais plus tous les jours que je les aimais et que j’étais fier d’eux. »

Sans surprise, ses deux enfants ont déclaré qu’ils préféreraient maintenir le « statu quo » affectueux. Son père s’est alors mis en colère et sur la défensive, alors il l’a mis sur la sellette. « Je lui ai demandé à quelle fréquence il disait à mes sœurs et moi qu’il nous aimait ou qu’il était fier de nos réalisations ou tout simplement en tant que personnes. » Son père a répondu que « c’était une autre époque » et que son propre père avait été encore pire.

Photo: Reddit

« Alors je lui ai demandé s’il pensait que mes enfants étaient plus heureux que moi et que mes sœurs grandissaient », ce qui a rendu son père encore plus en colère et lui a donné l’impression qu’il disait qu’il était un mauvais père. Le père était clair qu’il ne le pensait pas, mais qu’avoir un père émotionnellement distant était difficile et dommageable.

Il a comparé ses propres enfants à lui-même et à ses sœurs – alors que ses sœurs ont dû suivre une thérapie pour ne pas se contenter d’un homme qui les ferait se sentir aimées, « ma fille connaît sa valeur et ne se contentera que du meilleur. » Et son fils « n’a aucun problème à me serrer dans ses bras et à me raconter, à moi ou à sa mère, sa vie… Mes enfants savent qu’ils sont aimés ». Son père, cependant, a l’impression qu’il se frotte le visage dans ses erreurs de paternité en soulignant tout cela.

La plupart des gens étaient d’accord avec le point de vue du père, mais certains pensaient qu’il avait tort d’utiliser ses propres enfants pour se venger de son père.

S’assurer qu’un enfant sait qu’il est aimé en disant régulièrement « je t’aime » est extrêmement important pour le développement d’un enfant – il n’y a pas de débat là-dessus, et presque tout le monde était d’accord pour dire que le père faisait un bien meilleur travail parental en travaillant pour faire mieux. que son père ne l’a fait avec lui.

Mais étant donné l’importance de l’affection et d’entendre « je t’aime », certains ont estimé que le père s’était trompé, comme l’a dit un commentateur, « en forçant » ses enfants à remettre son père au clair. Plusieurs craignaient que ses enfants ne se sentent offensés par lui « les utilisant comme accessoires » et « menaçant, même en plaisantant », de retenir son amour pour prouver un point.

Photo: Reddit

Mais d’autres pensaient que son lien et sa relation avec ses enfants étaient manifestement assez forts pour qu’ils comprennent ce que leur père faisait en les « enroulant » dans son exercice avec son père – surtout compte tenu du flair de la plupart des adolescents pour le sarcasme. Et ils l’ont applaudi pour avoir trouvé le moyen parfait d’illustrer à son propre père l’importance des relations étroites parent-enfant.

Histoires liées de YourTango :

Photo: Reddit

Il n’a peut-être pas agi de la meilleure façon possible, et il semble que son père ait plutôt l’impression d’être accusé d’un grave échec – cela ne changera probablement pas d’avis. Mais ce qui semble certain, c’est que ce père s’assure que la dynamique entre lui et son père ne se répète pas avec ses enfants, et nous devrions tous l’applaudir pour cela.

John Sundholm est un écrivain de nouvelles et de divertissement qui couvre la culture pop, la justice sociale et les sujets d’intérêt humain.