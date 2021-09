La collection de jeux classiques de Disney termine la compilation avec SNES Aladdin

La compilation déjà complète des jeux classiques de Disney : Aladdin et le Roi Lion pour PlayStation 4 est rééditée, qui inclut pour la première fois la version SNES d’Aladdin dirigée par Shinji Mikami. Comme vous pouvez probablement le deviner d’après le titre, Disney Classic Games Collection: Aladdin, The Lion King et The Jungle Book comprend plus de jeux que jamais auparavant, y compris des versions portables et bien plus encore.

Le communiqué de presse précise : « Ce package combine les jeux Disney Classic : Aladdin et Le Roi Lion avec le tout nouveau ‘Le Livre de la Jungle et PLUS d’Aladdin Pack’. Vous pouvez désormais jouer à toutes les versions consoles 16 bits d’Aladdin, acclamées par la critique, ainsi qu’à des jeux classiques basés sur Le livre de la jungle de Disney.

D’après la formulation de l’annonce, il semble que ceux d’entre vous qui possèdent déjà la version existante pourront acheter un pack DLC pour obtenir le contenu du livre de la jungle et la version SNES d’Aladdin – mais nous vérifierons auprès de l’éditeur Nighthawk Interactive pour clarifier. Quoi qu’il en soit, la réédition est prévue cet automne, à la fois physiquement et numériquement sur le Boutique PS.