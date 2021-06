La Série S triomphe au Japon à la surprise des plus sceptiques

Croyez-le ou non, Microsoft réussit au Japon. Plus précisément, la série S triomphe au Japon pour son design et sa taille.

Le Japon a toujours été le fief de Nintendo et PlayStation. Une région où la Xbox avait une présence très modérée à l’ère de la Xbox 360, mais manquait à l’ère de la Xbox One. Cependant, les choses changent et il semble que La Série S triomphe au Japon.

C’est du moins ce que dit le patron de Xbox en Asie, Jeremy Hinton, dans une interview à l’IGN. Le responsable de Microsoft assure que «Le Japon est notre marché à la croissance la plus rapide au monde«, Avec une grande attraction de son plus petit modèle Xbox Series S, qui triomphe parmi les joueurs japonais.

«Nous avons connu une croissance phénoménale au cours des 12 derniers mois au Japon », déclare Hinton. « Et ce sont de nouvelles personnes qui rejoignent notre écosystème, ce sont des personnes qui s’abonnent au Xbox Game Pass, ce sont des personnes qui achètent des accessoires ou des jeux PC«.

Comme d’habitude, Xbox pense toujours à l’écosystème mondial, avec des consoles ou des ordinateurs comme point d’entrée aux services. Et le Xbox Game Pass était justement l’un des grands protagonistes de la conférence Xbox de l’E3 2021, où l’on se souvient, le service est disponible dès maintenant pour un euro les trois premiers mois.

La console triomphe au pays du soleil levant grâce à sa taille et son design

De retour chez Xbox au Japon, Hinton note que cette croissance est due, en grande partie, à l’arrivée de joueurs japonais qui n’ont jamais possédé de Xbox auparavant. Et, aussi, à d’autres qui avaient une Xbox 360, mais n’ont pas acheté de Xbox One, et passent directement à la nouvelle génération.

«Nous voyons des indicateurs très forts que nous atteignons de nouveaux utilisateurs. La demande est certainement plus élevée, nous voyons que notre stock s’épuise en quelques minutes«. Fait intéressant, et contrairement à l’Occident, la Xbox Series S est le modèle de console le plus populaire au Japon, par rapport à sa sœur « aînée » Series X.

Le gestionnaire estime que son prix bas est l’une des raisons, bien qu’il pointe également une raison beaucoup plus intéressante de son succès : sa petite taille.

«J’ai certainement vu beaucoup de personnes qui partagent l’achat de leurs consoles sur Twitter, parler de sa mignonne, petite et attirante. [Series S] pour les gens. Nous constatons donc certainement une demande plus élevée pour cela.«. Tout cela signifie non seulement plus d’utilisateurs pour Xbox, mais aussi attirer plus de développeurs japonais sur sa plate-forme.

«Nous avons plus de contenu développé en japonais dans notre écosystème que nous n’en avons jamais eu à aucun autre moment de notre histoire«.