Michael Jackson aura une nouvelle série autobiographique réalisée par Antoine Fuqua

Il a été confirmé que le réalisateur Antoine Fouqua dirigera une nouvelle série biographique de Michael Jackson. Selon de nouveaux rapports, le cinéaste connu pour ses films comme »Training Day » et »The Equalizer, » sera en charge de la réalisation de la série intitulée »Michael », avec l’étude porte des lions directeur de production.

La série biographique sera produite par le producteur de »Bohemian Rhapsody », roi grahamavec jean branca Oui John McClain, qui sont co-exécuteurs testamentaires de la succession de Jackson. Fuqua dirigera à partir d’un scénario écrit par Jean Logan.

Fuqua était ravi d’être impliqué dans la biographie de Michael Jackson, affirmant que cela bouclerait la boucle de sa carrière. « Les premiers films de ma carrière étaient des vidéoclips, et j’ai toujours le sentiment que combiner film et musique fait partie intégrante de qui je suis », a-t-il expliqué. « Pour moi, il n’y a pas d’artiste avec la puissance, le charisme et le pur génie musical de Michael Jackson.

Il a poursuivi en disant: » J’ai été influencé pour faire des vidéoclips en voyant son travail – le premier artiste noir à jouer sur MTV. Sa musique et ces images font partie de ma vision du monde, et l’opportunité de raconter son histoire à l’écran aux côtés de sa musique était irrésistible. »

La carrière de Jackson s’étend sur plus de cinq décennies, commençant humblement en tant que huitième des dix enfants de la famille Jackson. Lorsque leur père a découvert les talents musicaux de ses fils, il a formé le groupe musical emblématique Jackson Five et a déménagé sa famille à Los Angeles. Le groupe connaissant un grand succès, Michael Jackson décide de poursuivre une carrière solo, en sortant son album »Off the Wall » en 1979.

Cependant, c’est avec son prochain album »Thriller » en 1982 qu’il réalise une révolution dans le milieu des vidéoclips, devenant une icône de la culture populaire pour les vidéos de ses chansons »Thriller », »Billie Jean » et » Beat It ».

La nouvelle série » Michael » cherchera à dépeindre la vie et l’œuvre de l’un des artistes les plus influents de tous les temps, une carrière qui a également été mêlée à la controverse sur certaines des actions de Jackson.

»Michael » n’a pas encore de date de sortie.