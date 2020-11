Vince Vaughn dit que le moment «  Peek-a-Boo  » dans «  Swingers  » lui est arrivé dans la vraie vie

L’acteur Vince Vaughn a récemment expliqué pourquoi l’écrivain et star Jon Favreau avait inclus la scène de dîner hilarante dans Échangistes où sa charte Trent Walker pense qu’une femme joue avec lui, mais communique en fait avec son bébé.

Vince Vaughn et Jon Favreau | Jim Steinfeldt / Archives Michael Ochs / Getty Image

Le film classique culte du passage à l’âge adulte de 1996 regorge de plaisanteries acérées combinées à des moments loufoques. Vaughn a révélé comment un moment hilarant digne de mention avait été tissé dans le scénario parce que cela lui était arrivé dans la vraie vie.

«Je revenais de Chicago», a-t-il récemment raconté sur le La vie est courte avec Justin Long Podcast. «J’étais assis à l’aéroport, j’étais assis sur un siège, et il y avait au guichet des billets que je pouvais voir que la file allait vers le comptoir. Et il y avait un homme, mais il a commencé à me saluer et à me sourire, d’une manière qui me traitait comme un adorable petit ours en peluche.

«C’était un moment étrange parce que c’était très… Je ne connaissais pas cette personne, et c’était fait avec tellement de confiance», a-t-il poursuivi. «Je pensais que c’était une chose étrange. C’est une chose de faire un clin d’œil et de sourire à quelqu’un, mais ce type me fait vraiment signe de la main et me souffle des bisous et de la merde.

Le moment devient plus fou

À l’instar de sa charte à la parole rapide et sage, Vaughn est maintenant convaincu que l’homme lui fait signe. À ce stade de sa carrière, il était également un acteur totalement inconnu, donc ce n’était pas parce que l’homme le reconnaissait.

« Et je me souviens avoir traversé une gamme, est-ce que je l’ignore? » il a dit. «Est-ce que je le regarde comme si j’étais un dur, ne joue pas avec moi? Comment faire pour que cela cesse parce que je me sentais harcelé. Il ne s’est pas arrêté.

CONNEXES: Pourquoi le nouveau film de Vince Vaughan « Freaky » devrait être sur le radar de tous les fans d’horreur cet automne

«C’est arrivé environ quatre ou cinq fois», se souvient-il. «C’était la chose la plus folle de tous les temps. Alors une fois qu’il a échangé son billet, il a commencé à marcher directement vers moi. Et je pensais que ce monsieur était la personne la plus confiante et la plus condescendante. Et puis quelques rangées devant moi. Il s’est arrêté, il s’est penché et je n’ai pas pu le dire car la tête de l’enfant ne s’est pas posée au-dessus. Il divertissait un bébé.

Vince Vaughn dit à Jon Favreau qu’il doit inclure le moment

Comme dans le film, l’homme faisait simplement des gestes à l’enfant tout le temps, mais Vaughn et son personnage sont convaincus que l’étranger leur tendait la main.

« Et je l’ai partagé avec Jon, et alors nous avons créé la scène où à la fin, le plaisir du film et cette idée était cela », a-t-il déclaré en ajoutant que Favreau ne voulait en fait pas inclure le moment dans le film. Mais il est finalement allé avec une femme dans la scène. Mike, le personnage de Favreau, essaie de parler à Trent dans le restaurant. Pendant ce temps, Trent est occupé à jouer au peek-a-boo avec la femme dans un autre stand.

CONNEXES: Vince Vaughn célébrera son 50e anniversaire cette année avec la sortie de ‘Arkansas

«Ensuite, je suis devenu fiancé avec la femme», a déclaré Vaughn. «Nous nous en sommes sortis. Et d’une certaine manière, ce que vous dites de manière amusante, à la fin, c’est qu’il y a beaucoup de niveaux ce que cela suggère. Et puis, Mike est résolu, il regarde par la fenêtre, il ne cherche plus de coaching ou d’autres choses.

Vaughn ajoute que Échangistes est durable car il reflète la vraie vie. «Et cela est vrai dans la plupart des histoires ou des films ou nous tous dans la vie, nous n’inventons rien», a-t-il déclaré. «Nous révélons ce qui existe déjà. Dans ce cas, ce à quoi vous voulez en venir, d’une manière socratique, et je ne pense pas qu’aucun de nous dans aucune de ces conversations y parvienne jusqu’au bout, c’est qu’être soi-même et être authentique avec quelqu’un est plus intime et meilleure façon d’avoir une connexion parce que quelqu’un peut vraiment vous aimer. Et si vous présentez des choses que vous pensez que quelqu’un va aimer, eh bien, alors vous n’êtes pas vraiment… Ils ne leur donnent pas la chance de savoir qui vous êtes.