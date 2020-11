Hyeme de Black Swan quitte le groupe juste un mois après ses débuts

Cygne noirde Hyeme a récemment fait face à une controverse moins d’un mois après ses débuts pour avoir prétendument pris de l’argent à un fan masculin et devenir MIA.

Alors que le fan masculin affirmait que Hyeme l’avait arnaquée, Hyeme a réfuté les accusations en disant qu’elle s’était simplement enfuie par peur parce qu’il continuait à faire des demandes sexuelles en retour.

Quoi qu’il en soit, Hyeme a finalement quitté le groupe un mois seulement après ses débuts, et elle a exprimé ses regrets dans une lettre manuscrite.

Non seulement elle s’est excusée auprès des fans, mais elle s’est également excusée auprès de ses collègues.

J’ai rejoint le groupe, qui a fait ses débuts à un moment difficile, et j’espérais être utile aux autres membres, mais ils ont fini par être blessés à cause de moi à la place, et cela me donne le cœur lourd.

– Hyeme