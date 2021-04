Réinitialiser un téléphone Samsung: voici ce que vous devez faire

Vous pouvez réinitialiser les téléphones Samsung aux paramètres d’usine très rapidement. Cependant, il y a quelques écueils à prendre en compte. Voici comment réinitialiser les smartphones Samsung.

Sauvegarder les données du téléphone Samsung

Avant de réinitialiser votre téléphone Samsung, vous devez généralement sauvegarde de données effectuer. Vous l’avez peut-être déjà configuré, cela fonctionnera automatiquement. Vous pouvez trouver des options pour cela sous « Paramètres (engrenage)> Comptes et sauvegarde> Sauvegarder et restaurer ». Il existe trois façons de sauvegarder des données.

Sous «Compte Samsung> Sauvegarder les données», vous pouvez sauvegarder les données du téléphone telles que les journaux d’appels, les messages, les contacts et quelques autres avec votre compte Samsung. Si vous vous connectez à votre compte Samsung sur un nouveau smartphone Samsung, vous pouvez ensuite restaurer ces données. L’option numéro 2 est la sauvegarde via « Compte Google> Sauvegarde ». Si vous activez la sauvegarde des données, le compte Google sera utilisé et vous pourrez restaurer les données sur un nouveau smartphone Android via le compte Google. Les données sont également accessibles via Comptes Samsung et Google sécurisé en même temps.





Les données peuvent être sauvegardées à l’aide d’un compte Samsung ou Google, entre autres.



Image: © Samsung / Capture d’écran: ALLUMER 2021





La sauvegarde sur un support de données externe est également une option.



Image: © Samsung / Capture d’écran: ALLUMER 2021















La troisième option est la sauvegarde des données via « Stockage externe> Transfert de stockage externe ». Dans ce cas, vous utilisez l’application Smart Switch pour transférer des données vers un carte SD ou une clé USB sécuriser. Cette application peut ensuite être utilisée pour restaurer les données sur un nouveau téléphone mobile à partir du périphérique de stockage sélectionné.

Supprimer les comptes Google et Samsung

Les téléphones Android sont équipés d’une protection de l’appareil conçue pour réduire le risque de vol. Idéalement, cette « Protection de l’appareil Android » n’est activée que si quelqu’un réinitialise le smartphone manuellement et non via les paramètres aux paramètres d’usine. Au prochain démarrage, les informations de connexion du compte Google et, le cas échéant, du compte Samsung, qui étaient utilisés sur le téléphone mobile avant la réinitialisation, doivent être saisies.

Malheureusement, la protection de l’appareil est parfois également activée sur les appareils qui ont été correctement réinitialisés via les paramètres. Donc, avant de réinitialiser un téléphone Samsung, vous devez Supprimer les comptes Google et Samsung de l’appareil un par un.

Accédez à Paramètres> Comptes et sauvegarde> Comptes. Ici, appuyez sur les comptes Google et Samsung et allez sur « Supprimer le compte » sur Google et sur « Déconnexion » sur Samsung. Les comptes restants seront supprimés avec une réinitialisation d’usine.





Vous devez vous déconnecter du compte Samsung dans les paramètres.



Image: © Samsung / Capture d’écran: ALLUMER 2021



Réinitialiser le téléphone Samsung aux paramètres d’usine

La dernière étape consiste en fait à réinitialiser le smartphone Samsung. Allez dans « Paramètres> Gestion générale> Réinitialiser> Réinitialisation d’usine ». Sélectionnez «Réinitialiser», entrez votre mot de passe ou code PIN et confirmez votre choix. Maintenant, cela prend un certain temps pendant que le smartphone Samsung réinitialiser devient. Enfin, vos données sont supprimées et l’appareil est prêt pour un nouvel utilisateur.





La réinitialisation des données d’usine doit être la dernière étape.



Image: © Samsung / Capture d’écran: ALLUMER 2021



Résumé