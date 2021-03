WandaVision n’a jamais été une considération pour les frères Russo lors de la création de Avengers: Endgame

Peu de gens savaient à quoi s’attendre WandaVision quand il est sorti pour la première fois. Maintenant que son dernier épisode est sur le point de sortir, le public sait enfin que toute la série est une étude du personnage de Wanda Maximoff, et sa lutte pour faire face à la perte de son petit ami android Vision, qui a perdu la vie pendant Avengers: guerre à l’infini et est resté mort pour la suite, Avengers: Fin de partie. Dans une récente interview avec ComicBook.com, Anthony Russo, qui a réalisé les deux films avec son frère Joe, a admis qu’il n’y avait pas de plan à l’époque pour intégrer Wanda et Vision dans leur propre série.

« L’une des grandes choses à propos de Endgame était que notre travail consistait en quelque sorte à apporter un sentiment de clôture à un voyage qui s’était déroulé jusqu’à ce moment. La particularité d’Endgame pour nous était différente de Winter Soldier, contrairement à Civil War, contrairement à Infinity. La guerre, c’est que nous n’avons pas eu à penser à ce qui s’est passé après Fin du jeu. Et en fait, c’était une chose convenue d’un commun accord avec Marvel, car c’est ce qui nous a libérés, et je parle aussi pour [writers Christopher] Markus et [Stephen] McFeely, ce qui les a également libérés de penser à la fermeture, de penser à une fin plutôt que de penser à la prochaine étape. Et je pense que c’était vraiment un cadeau créatif pour nous. Et nous l’avons utilisé. «

Dans le passé, le showrunner MCU Kevin Feige a expliqué que c’était la création de la plate-forme de streaming Disney + qui avait incité à créer des émissions basées sur les films Marvel. Ainsi, Feige a eu l’idée de donner à Wanda et Vision leur propre série, qui reprendrait après les événements de Fin du jeu. Selon Anthony Russo, lui et son frère savaient que leur partie du récit MCU se terminait avec leurs films et que d’autres créatifs travailleraient sur d’éventuels scénarios futurs et suites MCU.

« Je ne sais pas si nous aurions pu faire aussi bien avec Endgame en tant que conteurs, si nous pensions à un avenir. Donc, Endgame était de mettre fin à tout. Et nous savions au fond de nous, nous savions que quelqu’un d’autre allait le faire avancer. [Marvel Studios boss] Kevin [Feige] et l’équipe et d’autres cinéastes, il y aurait des gens qui trouveraient un moyen de reprendre les fils et de faire avancer un récit de manière merveilleuse comme WandaVision. Mais non, on n’y pensait pas. Et je pense que c’était un grand cadeau pour nous. «

De toute évidence, les différents projets MCU ne sont pas aussi étroitement scénarisés que de nombreux fans le croient, mais découlent plutôt naturellement des fils de l’intrigue pendants les uns des autres. Écrit par Jac Schaeffer et réalisé par Matt Shakman, WandaVision stars Elizabeth Olsen comme Wanda Maximoff / Scarlet Witch, Paul Bettany comme Vision, Randall Park comme agent Jimmy Woo, Kat Dennings comme Darcy Lewis, Teyonah Parris comme Monica Rambeau et Kathryn Hahn comme Agnes. Nouveaux épisodes diffusés les vendredis sur Disney +. ComicBook.com nous vient d’abord avec ces informations.

Sujets: WandaVision, Avengers 4