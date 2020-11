Jack Black faire la danse WAP dans un Speedo est la meilleure chose que vous verrez toute l’année

Jack Black. Relever le défi WAP. En rien d’autre qu’un speedo.

Si vous avez été près de TikTok au cours des 4 derniers mois, vous connaissez très bien le défi de danse ‘WAP’.

Le succès monstre de Cardi B et Megan Thee Stallion a pris le dessus sur la plate-forme de médias sociaux, grâce à la routine du chorégraphe Brian Esperon. Tout le monde, de Cardi elle-même, à Charli D’Amelio, Addison Rae, James Charles et Jason Derulo, ont tous essayé – avec des résultats variables.

Mais maintenant, le défi a atteint son apogée. L’acteur Jack Black a relevé le défi, vêtu uniquement d’une paire de Speedos rouges, et honnêtement? C’est l’une des meilleures choses que vous verrez toute l’année.



Jack Black relève le défi WAP sur TikTok. Image: Images PA, jackblack via TikTok

Publiant sa version du défi sur les réseaux sociaux, Jack a sous-titré ses efforts impressionnants (il cloue littéralement chaque mouvement) avec un simple « Défi accepté ». Sa vidéo a déjà récolté 4,3 millions de likes et 24 millions de vues sur TikTok.

Le moment cinématographique emblématique était même accompagné d’une vidéo des coulisses du directeur créatif de Jack’s Jablinski Games, Taylor Stephens.

Les amis célèbres de Jack l’ont également encouragé dans les commentaires Instagram, avec Robert Downey Jr. écrivant « Get it !!! » et Ed Helms soulevant certaines des questions les plus pressantes: « Comment osez-vous NE PAS faire cela sur le trampoline géant derrière vous?!? !!! »

Le consensus général? Joel McHale l’a mieux dit: « C’est la meilleure chose qui soit jamais arrivée. »

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂