Les armes les plus puissantes des super-héros Marvel

Avec plus de 25 films et séries, le MCU a montré toutes sortes d’armes pour ses super-héros. Dans Wakanda sont parmi les plus puissants.

©IMDBThor a été le dernier à sortir un film en salles.

Tout au long de votre parcours, l’univers cinématographique Marvel (MCU) Il nous a non seulement présenté une série de méchants et de super-héros très puissants, mais s’est également assuré que nous connaissions certaines des armes qu’ils utilisent. Si l’on pense au plan terrestre, la meilleure technologie, et donc les meilleures armes, viennent de Wakandala terre de Panthère noire. Déjà si l’on pense à l’univers entier il faut parler de planètes comme Asgard pour trouver certaines des plus fortes. Ensuite, nous vous disons quels sont les meilleurs qui ont été vus jusqu’à présent.

+Les armes les plus puissantes du MCU

Le déguisement de la panthère noire

Avec shuri comme son cerveau principal, Wakanda trouvé dans le vibranium le meilleur matériau pour fabriquer toutes sortes d’armes. Mais de toutes les inventions, la meilleure est le costume de Panthère noirequi permet non seulement à l’utilisateur d’être complètement agile mais aussi très difficile à pénétrer et à casser, tout en permettant à l’utilisateur d’absorber l’énergie des impacts pour renvoyer des coups puissants.

grenades des elfes noirs

Nous parlons, sans aucun doute, de l’une des armes qu’aucun d’entre nous ne voudrait probablement avoir à souffrir. Peut-être la meilleure chose laissée par le deuxième film très faible de Thor étaient les armes avec lesquelles les elfes commandaient Malékith Ils ont affronté le protagoniste. Les grenades étaient capables de générer des trous noirs qui aspiraient leurs victimes.

la flèche fidèle

Dans gardiens de la Galaxie nous nous sommes rencontrés Yonduune sorte de père adoptif pour Pierre Quill. Nous avons vu ce personnage accompagné d’une flèche qui se déplaçait toute seule et ressemblait à un chien qu’il commandait au coup de sifflet. Une arme capable d’éliminer à elle seule une armée entière en une fraction de seconde.

Épée de Thanos

Jusqu’à ce que Steve Rogers ne crie pas c’est célèbre « Réunion de justiciers »il n’était pas possible de traiter Thanos. Parmi plusieurs raisons, outre sa grande intelligence, sa force et sa capacité stratégique pour la guerre, il avait en sa possession une épée puissante capable de contenir les impacts de la Mjölnir En plus de détruire le bouclier du Capitaine Amérique. Il a été forgé en mêlée.

Les armes de Thor

Comme il Mjölnir Quoi le brise-tempête Ils sont l’une des armes les plus puissantes que l’on puisse voir dans le MCUAu-delà de ça Bonjour a pu le détruire. Le marteau a réussi à se remettre en place et a également été capable de donner des pouvoirs incroyables à Jane Foster (même si, malheureusement, cela lui a coûté la vie). Aussi, en revenant sur la scène de Avengers : Fin de partie et l’appel à la guerre Steve Rogersnous a offert l’une des meilleures séquences de toute la saga.

