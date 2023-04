Une princesse travaillant à la fête d’anniversaire d’un enfant dit qu’un grand-père marié a essayé de la draguer

Une femme qui se déguise en personnages pour les anniversaires d’enfants a révélé la rencontre la plus gênante qu’elle ait eue avec un adulte lors d’une des fêtes auxquelles elle avait déjà travaillé.

Dans une vidéo TikTok, Gracie a déclaré aux téléspectateurs que même s’il y a généralement au moins un adulte qui ne comprend pas les limites et peut parfois la mettre mal à l’aise pendant qu’elle travaille pour les fêtes d’anniversaire de certains enfants, un incident particulier a pris le gâteau.

Gracie a révélé qu’un grand-père marié avait essayé d’obtenir son numéro et avait demandé une photo d’eux deux seulement.

Dans la vidéo de Gracie, elle a expliqué qu’à presque toutes les fêtes pour lesquelles elle a travaillé déguisée en un certain personnage, elle aura parfois une rencontre inconfortable avec un adulte là-bas. « Ma dernière fête en tant que Wonder Woman, la façon dont elle a été gérée était incroyable. »

Alors qu’elle travaillait en tant que Wonder Woman pour la fête d’anniversaire d’un enfant, Gracie a déclaré qu’un homme s’était soudainement approché d’elle, ce qui, selon elle, se produira à « chaque fête de Wonder Woman, sans faute ». Elle a poursuivi en disant que l’homme s’était approché d’elle et lui avait demandé une photo.

« Un homme s’est approché de moi et m’a dit : ‘Puis-je avoir une photo de toi ?’ Juste moi, pas d’enfants. Juste moi. Pourquoi aurait-il besoin de ça ? » elle se rappelait avoir pensé. Gracie a fini par accepter l’étrange demande mais a ensuite été interceptée par la femme de l’homme.

« Sa femme dit : ‘Harold, Harold. Harold, tu veux inclure ta petite-fille dans la photo avec Wonder Woman ?' » Comme si les choses ne pouvaient pas devenir plus gênantes pour Gracie, l’homme qui l’avait draguée était non seulement marié mais aussi grand-père d’une des petites filles présentes à la fête.

Harold accepte immédiatement, comme s’il avait oublié que Gracie était à la fête, c’est-à-dire prendre des photos et interagir avec les enfants. Gracie a fini par prendre une photo avec Harold et sa petite-fille, et bien que cela aurait dû être la fin, Harold a tenté une fois de plus de draguer Gracie.

Une fois la photo prise, il s’est tourné vers Gracie et a demandé s’il pouvait obtenir son numéro afin qu’il puisse lui envoyer par SMS la photo qu’ils venaient de prendre ensemble afin qu’elle puisse l’avoir. Avant que Gracie ne puisse répondre, sa femme a pris la parole, mettant fin à toute l’épreuve.

« Sa femme dit: » Elle a beaucoup « et l’entraîne », a ajouté Gracie.

Les gens ont sympathisé avec la femme de l’homme, tandis que d’autres se souvenaient d’incidents similaires qui leur étaient arrivés lors des fêtes d’anniversaire des enfants.

« Je promets, Harold est le gars qui dit: » Je suis juste amical « », a écrit un utilisateur de TikTok, tandis qu’un autre a ajouté: » Sa femme a besoin d’un prix pour celui-là. Un troisième utilisateur a fait remarquer : « Harold doit laisser les gens tranquilles [because] s’il le fait à une femme, pensez à toutes les autres à qui il l’a fait. »

D’autres utilisateurs qui ont travaillé comme personnages lors de fêtes d’anniversaire pour enfants ont partagé leurs propres rencontres gênantes avec des hommes comme Harold.

« J’ai tellement d’histoires comme celle-ci, mais la première soirée Moana que j’ai faite, la grand-mère m’a dit de porter une tenue étriquée », se souvient un quatrième utilisateur.

Un cinquième utilisateur a commenté: « Je viens d’avoir Spider-Man pour la fête d’anniversaire de mes petits-enfants et j’ai vu Wonder Woman sur le site Web et je savais que cela lui arrivait à chaque fois. »

