« Welcome to Eden » ending expliqué – Saison 2 : Zoa et ses amis se sont-ils débarrassés d’Astrid ?

Ma Chambre d'Enfant Lit banquette ado Eden Bois naturel 90x190 cm

À l’adolescence, garçons et filles aiment passer du temps dans leur chambre qui devient un peu comme leur sanctuaire. Ils y étudient, se détendent et y reçoivent leurs ami.e.s le week-end. Si vous souhaitez offrir à votre ado une chambre agréable et pratique à la fois, vous allez craquer sur ce lit banquette… et votre ado aussi ! Avec le lit banquette Eden, votre ado dispose à la fois d’un couchage de qualité la nuit et d’une banquette tout confort le jour. Un lit banquette une place en 90x190 pour fille et garçonLe lit banquette ado Eden se compose d’une structure et de 4 pieds en hêtre massif qui confère à votre mobilier robustesse, stabilité et longévité. Nous y avons également intégré un sommier de 14 lattes en pin massif pouvant supporter jusqu’à 90 kg. Il ne vous reste plus qu’à choisir parmi les matelas en mousse haute densité que nous proposons en option et vous obtenez un couchage complet en 90x190 pour votre garçon ou votre fille.Pour le lit banquette ado Eden, vous pourrez choisir entre deux matelas en mousse haute densité qui apportera à votre ado un soutien ferme pour un sommeil réparateur. Vous opterez pour le modèle Airfresh d’une hauteur de 15 cm ou le modèle Norway d’une hauteur de 13 cm. Tous deux offrent un confort optimal et sont traités antibactérien et anti-acariens. Un lit gain de place créé pour les petites chambres d'adolescentProposé en bois naturel, le lit banquette Eden s’adapte à toutes les idées déco des ados. Ses lignes épurées, l’esthétique du hêtre et ses pieds obliques lui confèrent indéniablement un air à la fois vintage et design qui apportera à la chambre de votre ado une touche de modernité. De plus, pour ne pas gâcher l’esthétisme général du lit banquette, nous l’avons doté de vis non apparentes.Lit douillet et confortable la nuit, il deviendra la banquette idéale pour recevoir les copains le jour. Avec des coussins sur son pourtour, c’est en canapé cosy qui se transformera pour accueillir les copains pour une séance de jeux vidéo, des bavardages jusqu’au bout de la nuit ou tout simplement des moments de détente en solitaire. Un couchage en bois massif 2 en 1 fabriqué en FranceLe lit banquette ado Eden est un produit exclusif imaginé et conçu dans nos ateliers de Saintes en Charente-Maritime. Fabriqué dans l’une de nos usines partenaires de Nouvelle Aquitaine, c’est un mobilier 100% français.Issu des forêts, le hêtre utilisé est certifié PEFC, un label qui atteste de la gestion durable de la forêt. En option avec le lit banquette ado Eden : Le matelas en mousse Norway ou Airfresh