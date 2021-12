Beautiful Disaster : ce sera le prochain film de Dylan Sprouse

Si vous avez aimé la saga malgré à partir de Anna todd, Vous ne pouvez pas manquer ce film ! La adaptation cinématographique de Belle catastrophe C’est déjà un fait et il arrivera bien plus tôt que prévu avec un casting déjà prometteur. C’est que Dylan Sprouse et Virginia Gardner sera chargé de donner vie aux protagonistes de la Best-seller. On vous raconte ici tous les détails du film et notamment le départ de l’acteur d’un projet très réussi.

Il y a un an, la grande annonce a été faite que Sprouse retournerait travailler à la télévision après avoir laissé la série de côté pour se consacrer à d’autres types de projets. La vérité est qu’il s’est caché pendant une longue période des caméras pour réapparaître dans Après que nous soyons entrés en collision, le film basé sur la saga Anna Todd dirigée par Joséphine Langford comme Tessa et Héros Fiennes Tiffin comme Hardin. Dirigé par Roger Kumble, Dylan est revenu en tant que Trevor.

Ce rôle était essentiel pour s’inscrire La vie sexuelle des étudiantes, la série créée par Mindy Kaling actuellement diffusé sur HBO Max et qui raconte la vie de quatre colocataires sur le campus de l’Université d’Essex. L’acteur a assuré qu’il ferait partie du programme et a même publié un texte sur Instagram disant à ses abonnés à quel point il était excité de faire partie de la fiction.

Cependant, dans son rôle est apparu Cuir de Gavin, l’acteur qui s’est fait remarquer dans Sabrina. Cela a un peu intrigué ses followers, cependant, maintenant tout s’arrange pour eux : apparemment, cela aurait pu être un problème d’horaire et le tournage aurait coïncidé avec l’adaptation de Belle catastrophe. Comme malgré, le livre de Jamie McGuire qui raconte l’histoire de Travis et Abby, sera réalisé par Roger Kumble.

Le reste du casting sera complété par les performances de Austin North, Libe Barer et Ethan Embry. De même, il fera partie Rob estes, acteur qui faisait également partie de malgré jouer le père de Hardin Scott et le directeur de l’école dans laquelle se déroule l’histoire. La date limite a confirmé que la production a déjà commencé en Bulgarie et promet d’être aussi réussie que le roman qui a atteint 38 pays depuis sa publication.

