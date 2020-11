Mac avec une puce M1: c’est à quel point le nouveau super chipset d’Apple est puissant

L’Apple M1 annonce une révolution. Il s’agit de la première puce de la production interne d’Apple qui n’est pas destinée aux iPhones et iPads, mais aux Mac et MacBooks. Vous trouverez ici tout ce que l’on sait jusqu’à présent sur la puce innovante.

Type et structure de l’Apple M1

L’Apple M1 est un système sur puce (SoC) basé sur ARM. D’autres exemples de puces de ce type sont les Apple A-Chips dans les iPhones et les iPads tels que l’Apple A14, ou les puces Android telles que le Qualcomm Snapdragon 875. Comme son nom l’indique, les System-on-a-Chips apportent au moins presque cela système informatique entier sur une puce sous. Le M1 comprend les composants suivants.

Les composants de l’Apple M1.

Les composants de l’Apple M1 processeur

Unité graphique

Processeur audio

Moteur neuronal pour les calculs d’IA

Moteurs pour le traitement d’images, le cryptage multimédia, etc.

Stockage SSD NVMe de type PCIe Gen 4

Système d’entrée-sortie, avec contrôleur pour Thunderbolt / USB 4

Cache

mémoire vive

Secure Enclace pour la sauvegarde des données

Quelques composants système des Mac Mini, MacBook Air et MacBook Pro ne font pas partie de la puce M1, y compris les modules Wi-Fi et Bluetooth.





On dit que les performances du processeur (performances du processeur) par watt ont fait de grands progrès avec le M1 …



Image: © Apple 2020





… cela s’applique également aux performances GPU (performances graphiques) par watt.



Image: © Apple 2020















Comme il s’agit d’une puce 64 bits, elle devrait bien s’entendre avec les applications 64 bits comme celles courantes pour macOS. La construction de 5 nanomètres parle d’une efficacité énergétique élevée. Et concernant les performances, Apple écrit que le M1 offrirait trois fois les performances du processeur par rapport aux Mac à partir de l’année 2021. Malheureusement, on ne sait pas quel système spécifique a été utilisé pour la comparaison. Le M1 devrait également atteindre les performances maximales d’une puce PC actuelle avec seulement un tiers de la consommation d’énergie. Encore une fois, on ne sait pas à quelle puce PC les performances du M1 ont été comparées.

Compatibilité avec les applications macOS et iOS

Toute application fonctionnant sur un Mac avec une puce M1 Pre installé est l’une des « applications universelles ». Cela signifie que ces applications peuvent fonctionner avec les Mac Intel et Apple, en d’autres termes, tous les Mac. Les applications universelles incluent des logiciels tels que Pages, Keynote, GarageBand et iMovie. L’importante application tierce Adobe Photoshop n’apparaîtra pas en tant qu’application universelle avant 2021.

La plupart des applications Mac sont d’abord émulées via Rosetta 2.

Aussi toutes les autres applications macOS fonctionner sur les nouveaux Mac avec la puce M1. Ceux-ci sont rendus compatibles avec l’aide de l’émulateur Rosetta 2. Travaille généralement applications émulées beaucoup plus lentes en tant que logiciel natif, mais Apple affirme que «certaines des applications les plus exigeantes graphiquement fonctionnent mieux avec Rosetta 2 qu’elles ne l’ont fait sur les systèmes Mac précédents avec des graphiques intégrés». Cependant, cela est probablement dû aux performances graphiques plus élevées de la puce M1 et non à l’émulation. Les tests devront montrer à quelle vitesse Rosetta 2 fonctionne vraiment.

Enfin courir toutes les applications iPhone et iPad directement sur les nouveaux Mac avec la puce M1. Pas étonnant, car la puce M1 est essentiellement un SoC mobile comme l’Apple A14. Vraisemblablement, en raison des performances élevées de M1, les applications iOS devraient fonctionner plus facilement sur les nouveaux Mac que sur les iPhones et iPad actuels.

Performances de l’Apple M1

Apple fournit un certain nombre d’allégations de performances. On dit que l’Apple M1 permet un traitement vidéo jusqu’à 3,9 fois plus rapide et des performances de processeur jusqu’à 3,5 fois plus rapides qu’un MacBook Air avec un processeur Intel Core i7 quadricœur, cadencé à 1,2 GHz . Le traitement de l’image devrait fonctionner jusqu’à 7,1 fois plus vite que sur un Mac Mini avec un Intel Core i3 quadricœur. Les performances de l’IA devraient être jusqu’à 15 fois supérieures à celles d’un Mac Mini Intel Core i3.

La plupart des informations d’Apple sur les performances, cependant, retiennent le système de comparaison spécifique. Selon un test Geekbench, dont l’authenticité ne peut malheureusement pas être vérifiée, les performances monocœur de l’Apple M1 sont en réalité extrêmement élevées. Le M1 du nouveau MacBook Air surpasse même l’iMac avec un Intel Core i9-10910 lors de l’utilisation d’un cœur de calcul. Dans le test avec plusieurs cœurs, cependant, l’iMac est en avance, mais le M1 surpasse le MacBook Pro 16 (2019) avec un Intel Core i9-9980HK. Des résultats très prometteurs, mais ils devront d’abord être vérifiés sur du matériel de test.

Le MacBook Air (2020) avec la puce M1 dans un test de référence divulgué (peut-être peu fiable).

Un gros avantage est l’efficacité énergétique de la puce, qui permet une longue durée de vie de la batterie. Apple parle de jusqu’à 20 heures avec le nouveau MacBook Pro et jusqu’à 18 heures avec le MacBook Air pour la visualisation vidéo.

Inconvénients possibles

Il existe déjà sur le marché des ordinateurs portables Windows dotés de puces ARM. Et ceux-ci ont jusqu’à présent échoué en raison de performances plutôt médiocres ou d’un manque de compatibilité avec les applications 64 bits. Voir notre test de la Microsoft Surface Pro X, qui est alimentée par les SoC ARM Microsoft SQ1 et SQ2 (selon le modèle).

Le Microsoft Surface Pro X utilise également une puce ARM.

Les applications internes d’Apple devraient bien fonctionner sur les nouveaux systèmes, après tout, elles ont été adaptées en conséquence. Et les applications iOS de toute façon, puisque les applications mobiles sont optimisées pour les puces mobiles. Il est particulièrement intéressant de voir à quel point les applications émulées fonctionnent bien qui n’ont pas encore été optimisées pour la puce M1 par les développeurs. Et c’est la grande majorité des applications macOS.

Cependant, étant donné qu’Apple souhaite convertir tous les Mac vers leurs propres puces ARM au cours des prochaines années, la prise en charge des applications devrait s’améliorer. Les tests doivent montrer si le saut dans la première génération en vaut la peine.

De plus, Apple profite de l’occasion pour verrouiller davantage son propre système d’exploitation via Secure Lock. Les fournisseurs tiers sont encore plus dépendants de la bénédiction d’Apple, comme le note Linus de Linus Tech Tips.

Conclusion: une étape révolutionnaire

Les caractéristiques de l’Apple M1.

Les puces ARM sont l’avenir d’Apple. Et c’est un grand pas en avant, à un pas de l’architecture x86 des puces Intel et AMD et vers l’architecture ARM ultra-mobile. Cela donne à Apple encore plus de pouvoir sur ses appareils internes et peut mieux optimiser le logiciel pour vous. Il devrait y avoir des défis au début, en particulier avec les applications Mac qui n’ont pas encore été optimisées. Fondamentalement, Apple ne suit systématiquement que son propre chemin et garantit une différence encore plus grande entre ses propres ordinateurs et les systèmes Windows.

La durée de vie de la batterie des MacBooks devrait en bénéficier en particulier. La puissance de calcul réelle, en particulier lors de l’émulation d’un logiciel macOS, n’a pas encore été déterminée dans des tests indépendants. Il reste à voir comment cette décision radicale affectera les ordinateurs portables Windows d’Apple. Quoi qu’il en soit, Apple ouvre un nouveau chapitre passionnant de l’histoire de l’ordinateur avec le M1.