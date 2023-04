Anuel AA : c’est la NOUVELLE CHANSON avec Wisin, qu’il dédie à KAROL G, que disent les paroles ?

célébrités

Anuel AA a dédié une chanson à son ex, en collaboration avec Wisin.

©Getty ImagesAnuel AA a présenté une chanson en collaboration avec Wisin

Oui ok anuel aa et Carol G. terminée il y a plus de deux ans, la polémique entre les chanteurs n’est pas terminée, car Anuel Il vient de sortir une chanson en collaboration avec Wisin et tout indique qu’elle est dédiée au bichotacar le thème s’appelle « Mon Exxx« et arrive quelques mois après »TQG« , dans lequel Karol a collaboré avec Shakira et tous deux ont chanté pour leurs ex.

Le musicien a présenté sa nouvelle chanson lors de la Prix ​​​​de la musique latino-américaine qui a eu lieu ce jeudi et, en moins de 24 heures, a ajouté plus de 2,5 millions de vues sur des plateformes telles que YouTube.

+ Mi Exxx : Paroles de la chanson par Anuel AA et Wisin

La nouvelle chanson d’Anuel AA avec Wisin a été produite par Dj Luian, l’un des producteurs les plus importants de l’industrie de la musique urbaine. Les paroles ont été composées par Wisin et Anuel AA et nous partageons ici la version officielle :

Je t’ai vu avec un autre et tu avais l’air pal’ lao

On voit que tu as encore pensé à moi

Quelle maman chimba je ne t’ai pas oublié

Même si j’avoue que c’est moi qui ai commis une faute

Même si vous avez supprimé mon numéro, je sais que vous l’avez dans votre mémoire

Je sais que ce faux Instagram c’est toi bébé qui regarde mes histoires

Même si toi et moi sommes Ex

Eh eh

Je n’ai aucun problème à te manger à nouveau

Eh eh

Nous avons déjà confiance, tu m’appelles bébé

Eh eh

Je n’oublie pas toutes les nuits que j’ai eues XXX

Eh eh

Pour descendre chez toi, filer ou mettre dedans

Parfois, il coûte plus cher de pardonner que de demander pardon

Si tu es avec le pa que tu me dédie une chanson

C’est plus y’en avait 2, j’sais même pas comment ce bâtard te donne

Et là je continue à t’écrire un poème en cursive

Dans une lettre qui a ton nom à côté du mien

J’ai rempli ta maison de fleurs 100 fois et je ne peux pas te trouver

Si tu vas me pleurer mort parce que tu n’aimes pas vivant

Bébé tu me manques

Je meurs d’envie de te voir

Et ta mémoire me fait mal

Baiser dans la voiture dans la piscine au lit

et aussi dans la salle de bain

Je sais que tous ces bellaqueos ne sont pas oubliés

juste pour une simple tromperie

ne me traite pas comme un étranger

Même si toi et moi sommes Ex

Eh eh

Je n’ai aucun problème à te manger à nouveau

Eh eh

Nous avons déjà confiance, tu m’appelles bébé

Eh eh

Je n’oublie pas toutes les nuits que j’ai eues XXX

Eh eh

Quand tu veux, appelle-moi, je te chercherai

à bellaquiar

Ce corps criminel me manque trop

Ne me nie pas que tu as passé un moment brutal avec moi

Ce qui nous arrive c’est

immortel

Et je t’imagine nue

Je te vois avec lui et tu ne me salues ​​pas

Mais je sais que tu veux que je te secoue

Le doute peut être vu dans tes yeux

tu restes silencieux

Tu me veux pareil même si tu agis grossièrement

Bébé tu me manques

Je meurs d’envie de te voir

Et ta mémoire me fait mal

Baiser dans la voiture dans la piscine au lit

Et aussi dans la salle de bain

Je sais que tous ces bellaqueos ne sont pas oubliés

juste pour une simple tromperie

ne me traite pas comme un étranger

Même si toi et moi sommes ex

Eh eh

Je n’ai aucun problème à te manger à nouveau

Eh eh

Nous avons déjà confiance, tu m’appelles bébé

Eh eh

Je n’oublie pas toutes les nuits que j’ai eues XXX

Eh eh

