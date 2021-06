Les « petits de l’espace » nés de l’ISS lèvent les doutes sur les risques potentiels de fertilité dans l’espace

La NASA sait depuis longtemps que les spermatozoïdes font des choses étranges dans l’espace. Les radiations, qui sont potentiellement nocives, n’aident pas non plus, donc il est important de savoir ce qui arrive à la fertilité dans l’espace pour les futures missions spatiales de longue durée.

Une expérience avec du sperme de souris a clarifié les doutes après avoir été congelé et stocké dans la Station spatiale internationale pendant six ans. À présent de petits oursons de l’espace sont nés de ce sperme sur Terre, et ils sont tous en bonne santé.

Des petites souris spatiales aussi saines que des souris terrestres

Il n’y a pas de réponses claires sur la fertilité spatiale : pour qu’une femme tombe enceinte dans l’espace Soulève des questions quant à savoir si les conditions là-bas pourraient affecter et nuire au fœtus, et essayer de le découvrir est important pour les futures missions dans lesquelles les humains passent de longues périodes dans l’espace.

Pour tenter d’en savoir plus sur cette question, un projet de recherche réalisé prélever des échantillons de sperme de souris puis stockez-le dans des flacons scellés qui ont été congelés.

Une partie du matériel a été envoyée à l’ISS et d’autres sont restées sur Terre, et ces échantillons sont restés près de six ans sur l’ISS puis retour sur notre planète.

Après cela, bonne nouvelle. Le sperme a servi à féconder les souris sur Terre et ces petits avec ce sperme spatial sont nés en bonne santé. Même ceux nés de ces souris étaient également en parfaite santé., et les experts ont révélé que les chiots « ne présentaient aucune différence par rapport aux chiots témoins de la Terre ».

Ce projet conduit à l’envoi d’autres types de spermatozoïdes dans l’espace pour de futures missions car le maintien d’une population en bonne santé dans les missions de longue durée nécessite une diversité. En fait, les experts soulignent que cette découverte est important de sauvegarder et de préserver le matériel génétique en dehors de notre planète.

Image | Unsplash

Plus d’informations | ScienceMag