Une femme gagne à la loterie 13 ans après avoir fait don de sa tirelire à une association caritative lorsqu’elle était enfant

Gagner à la loterie est un rêve devenu réalité pour la plupart des gens. Les chances de gagner le Powerball, par exemple, sont de 1 sur 292,2 millions.

Les chances d’être frappé par la foudre sont nettement plus probables, les chances étant de 1 sur 1,2 million ! Donc, nous ne pouvons qu’espérer que la personne très chanceuse qui obtient la fortune sera également charitable. Une femme n’était pas seulement cela, mais était même dans les nouvelles des années plus tôt pour l’une de ses bonnes actions.

Après avoir donné son argent à une association caritative à l’âge de 5 ans, Juliette Lamour a gagné à la loterie dans un bel exemple de karma.

Selon CBS News, une adolescente ontarienne, Juliette Lamour, est devenue la plus jeune personne au Canada à remporter un prix aussi important, s’élevant à environ 35 millions de dollars américains.

Croiriez-vous que c’était la première fois qu’elle achetait un billet ? Le week-end de son anniversaire, ses parents et sa sœur n’étaient pas disponibles pour voir son grand-père, alors elle a décidé de lui rendre visite elle-même. Elle a appelé, demandant quel genre de glace elle devait aller lui chercher. Au lieu d’une gâterie sucrée, son grand-père lui a donné des conseils qui se sont avérés changer sa vie.

« Il m’a dit: » Tu viens d’avoir 18 ans, va acheter un billet de loto, tente ta chance « », a déclaré Lamour lors d’un événement médiatique. « Alors, je l’ai fait. »

Alors, elle est allée au Cercle K et a récupéré son ticket pour le Lotto 6/49. Sans y penser, elle est allée travailler le lendemain chez Rexall, une chaîne de pharmacies canadienne. Après une pause de 15 minutes, il y a eu une agitation dans son lieu de travail parce que quelqu’un dans leur ville, Sault Ste. Marie avait gagné le jackpot.

Elle s’est exclamée qu’elle avait un billet. L’un de ses collègues a utilisé son téléphone pour le scanner, et lorsqu’il a découvert que Lamour était le gagnant, tout le monde est devenu extrêmement excité.

« Il criait. En fait, tout le monde criait que j’avais gagné 48 millions de dollars », a-t-elle déclaré. « Au début, je ne comprenais pas ce qui se passait. Combien de zéros est-ce? Je n’ai pas pu prendre les nouvelles. Nous avons fait toute une scène dans le magasin ce jour-là.

Et ce ne serait pas la première fois qu’elle honorerait le cycle de l’actualité. En 2010, elle a fait la une des journaux pour avoir fait don d’une tirelire qu’elle a partagée avec sa sœur d’une valeur de 61 € lors d’un match de hockey pour soutenir Haïti après le tremblement de terre.

Sa mère lui a bien appris et s’est assurée qu’elle s’occupe de gagner le loto avec respect.

« Elle a répondu au téléphone. Je me dis : ‘J’ai gagné à la loterie !’ » s’est exclamé Lamour. « Elle est comme, ‘Quoi? » Je suis comme, ‘J’ai gagné à la loterie.’ Elle est comme, ‘Non, tu ne l’as pas fait !’ » Sur le podcast « Inside the Village », elle a expliqué comment la conversation émouvante avec sa mère s’est déroulée.

« J’ai appelé ma mère en pleurant et en lui disant que j’avais gagné à la loterie, avec mes collègues à l’arrière qui criaient ‘Viens la chercher !' », a-t-elle déclaré. « Je l’ai signé et je l’ai donné à ma mère pour qu’elle l’emporte à la maison. Tout le monde me disait que je devais partir, mais elle m’a dit : ‘Tu restes jusqu’à 17h00 et tu finis ton quart de travail !’ »

Elle avait peur de perdre accidentellement le billet porte-bonheur, alors sa mère l’a mis dans un sac Ziploc et à l’intérieur d’une enveloppe. Son père a même acheté un coffre-fort pour le ranger jusqu’à ce qu’ils communiquent avec la Société des loteries et des jeux de l’Ontario (OLG) le lendemain pour confirmer qu’elle détenait le billet gagnant.

Quelle est la prochaine étape pour le nouveau jeune millionnaire ?

Heureusement, son père est planificateur financier, elle prévoit donc de dépenser les gains en toute sécurité. Et la majeure partie sera consacrée à la philanthropie, ce qui correspond à son bilan de bonne samaritaine. Malgré la fortune, elle envisage toujours d’aller à l’école de médecine et de pratiquer la médecine.

« Mes objectifs sont toujours les mêmes. Je veux rester à l’école. Si je devais quitter l’école, je ne voudrais pas ça », a-t-elle déclaré.

Ethan Cotler est un écrivain vivant à Boston. Il écrit sur le divertissement et l’actualité.